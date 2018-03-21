Татьяна Навка уверена, что ее трехлетней дочери пора выходить на лед

Маленькой Наде — дочери фигуристки Татьяны Навки и пресс-секретаря Президента РФ Дмитрия Пескова — еще нет и четырех лет, а она уже вовсю занимается спортом. Сейчас кроха ходит в спортивную школу на плавание и гимнастику, но звездная мама уверена: девочке пора выходить на лед.

Надя обожала, когда я брала ее маленькую на руки, и мы вместе катались. Сейчас она уверенно стоит на коньках. Я понимаю, что надо брать «руки в ноги» и идти на лед с Надей… Посмотрите на Сашу Плющенко, он занимается с трех с половиной лет и делает какие-то сумасшедшие вещи: стоит в ласточке, прыгает…

Как уточнила Татьяна Навка, сама она начала заниматься фигурным катанием в четыре с половиной года. Спортсменка считает, что ее профессия — это «каторжный труд», и признается, что ей «боязно отдавать свою дочь в фигурное катание, заранее зная, какой путь ей предстоит».

С другой стороны, фигуристка прекрасно понимает и преимущества профессии: «Фигурное катание — отличный спорт для девочек. В нем соединяются и музыка, и хореография, и растяжки, и физическая нагрузка — все, что важно для будущей женщины», — делится звезда в интервью «Телепрограмме».

Старшая дочь Татьяны Навки тоже не сидит без дела: 17-летняя Александра готовится к ЕГЭ, а также всерьез занимается вокалом. Звездная мама не без гордости рассказывает, что отношения у них — доверительные и дружеские.

Саша мне как подруга: честная, понимающая и очень мудрая. В последнее время мы обсуждаем практически все: от одежды до любви, — и даже самые серьезные жизненные вопросы. Думаю, такими и должны быть настоящие отношения матери и дочери,

сообщила спортсменка в интервью порталу WMJ.ru

Напомним, Татьяна Навка дважды мама: в браке с экс-возлюбленным Александром Жулиным в 2000 году родилась ее старшая дочь Александра. В 2014 году на свет появилась ее вторая дочь Надежда, отец девочки — муж фигуристки, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Не так давно, став героиней телепередачи «Секрет на миллион», 42-летняя спортсменка сообщила, что планирует родить своему 50-летнему супругу сына.

Фото: Instagram

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