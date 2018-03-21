Луис Адриано оценил шансы сборной России в матче с Бразилией 

Нападающий "Спартака" Луис Адриано отметил, что у сборной России есть шанс преподнести сюрприз в товарищеском матче против Бразилии.
— У сборной России есть хоть какие-то шансы в пятницу против Бразилии?
— В современном футболе все возможно. Да, Бразилия — фаворит, на нее ставит большинство экспертов, и понятно, почему. Но Россия может преподнести сюрприз, как это часто делают малые команды против больших. Хотя и Россия — большая команда.
— Что может Дмитрий Комбаров и не может Марсело?
— Ха! Хороший вопрос. Они играют на одной позиции, но все-таки это совсем разные футболисты.
— Мы тоже так думаем.
— У Марсело другой стиль, он больше нацелен на атаку, в "Реале" все время бежит вперед. А Комбаров все-таки лучше обороняется.
— Ничего себе! А еще Марсело не может играть в минус 15.
— Точно!
Товарищеский матч Россия — Бразилия состоится 23 марта в Москве на стадионе «Лужники».