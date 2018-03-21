Александра Степанова: От статуса первого номера сборной нет особенных мыслей

Двукратный бронзовый призер чемпионата Европы Александра Степанова , выступающая в танцах на льду с Иваном Букиным , поделилась ожиданиями от предстоящего чемпионата мира, на котором пара будет выступать в статусе лидеров сборной России.

«От статуса первого номера нет никаких особенных мыслей, — приводит Sportbox.ru слова Степановой. — И от тренеров нет напутствий в стиле: «Давайте, не подведите». Так получилось, что Олимпиаду мы пропустили, поэтому остался последний старт в сезоне. Хочется откататься достойно.

О местах мы не думаем. И даже не знаю: а какое должно быть ощущение у лидеров сборной? Какое-то особенное? Мы выполнили работу и надеемся доставить удовольствие зрителям, семьям, тренерам».

Чемпионат мира в Милане станет четвертым для Степановой и Букина. На данный момент их лучшим результатом остается девятое место на турнире сезона 2014/2015.