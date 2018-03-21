Шарапова ответила российскому болельщику, который критиковал ее за отказ от выступления в Майами

Россиянка Мария Шарапова ответила российскому болельщику по имени Даниил, который упрекнул теннисистку в том, что она снялась с турнира в Майами из-за травмы предплечья. Болельщик написал, что он купил два билета для своего друга, который хотел вживую посмотреть за матчами теннисистки.

— Обычно я не люблю говорить о травмах, потому что это сугубо дело профессионального спортсмена, — пишет Мария. — Все мы пытаемся бороться с травмами и вернуться на корт как можно скорее. Я никогда не соглашаюсь участвовать в турнире, если я не уверена в том, что готова там сыграть.

За 30 минут до начала первого матча в Индиан-Уэллсе у меня онемело предплечье. Кроме того, у меня обнаружили проблемы с легким, и врачи не разрешали мне летать на протяжении трех недель.

Так что для того, чтобы сыграть в Индиан-Уэллсе, мне пришлось пройти через магнитно-резонансную томографию, другие различные тесты и уколы. За последний месяц меня осмотрели пять различных специалистов. Я могу вас заверить, что вы не правы, когда говорите, что я заранее решила сняться с одного из моих самых любимых турниров.

Мне жаль, что вы купили два билета для друга, который хотел посмотреть вживую за моей игрой. Может быть после моих слов вы допустите мысль, что сейчас я бы хотела быть в Майами и выйти в среду на корт, в том числе перед вашим другом.

Надеюсь, что он сходит на другие матчи, а я сделаю все возможное, чтобы быть здоровой и готовой соревноваться снова.

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— Maria Sharapova (@MariaSharapova) 20 марта 2018 г.