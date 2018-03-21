Ещё
Шарапова ответила российскому болельщику, который критиковал ее за отказ от выступления в Майами
Далее:
Читайте также:
Ещё

Шарапова ответила российскому болельщику, который критиковал ее за отказ от выступления в Майами 

Спорт-Экспресс 59 минут назад
Россиянка Мария Шарапова ответила российскому болельщику по имени Даниил, который упрекнул теннисистку в том, что она снялась с турнира в Майами из-за травмы предплечья. Болельщик написал, что он купил два билета для своего друга, который хотел вживую посмотреть за матчами теннисистки.
— Обычно я не люблю говорить о травмах, потому что это сугубо дело профессионального спортсмена, — пишет Мария. — Все мы пытаемся бороться с травмами и вернуться на корт как можно скорее. Я никогда не соглашаюсь участвовать в турнире, если я не уверена в том, что готова там сыграть.
За 30 минут до начала первого матча в Индиан-Уэллсе у меня онемело предплечье. Кроме того, у меня обнаружили проблемы с легким, и врачи не разрешали мне летать на протяжении трех недель.
Так что для того, чтобы сыграть в Индиан-Уэллсе, мне пришлось пройти через магнитно-резонансную томографию, другие различные тесты и уколы. За последний месяц меня осмотрели пять различных специалистов. Я могу вас заверить, что вы не правы, когда говорите, что я заранее решила сняться с одного из моих самых любимых турниров.
Мне жаль, что вы купили два билета для друга, который хотел посмотреть вживую за моей игрой. Может быть после моих слов вы допустите мысль, что сейчас я бы хотела быть в Майами и выйти в среду на корт, в том числе перед вашим другом.
Надеюсь, что он сходит на другие матчи, а я сделаю все возможное, чтобы быть здоровой и готовой соревноваться снова.
pic.twitter.com/46B2iGtYGR
— Maria Sharapova (@MariaSharapova) 20 марта 2018 г.
Спорт-Экспресс: последние новости
Бывший исполнительный директор "Ливерпуля" и "Челси" призвал бойкотировать чемпионат мира-2018 Вальверде выиграл второй этап "Вуэльты Каталонии" Луиз Адриану: "Неймар – феномен, он сопоставим с Роналдо и Ромарио"
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Все больше стран хотят бойкотировать ЧМ-2018339
Стал известен размер премий для призеров Паралимпиады4
Раскрыта правда о победе СССР на ОИ-1972154
Желавшим бойкота РФ биатлонистам придумали наказание4
Олимпийская чемпионка неожиданно завершила карьеру3
Видео
«Че пыхтишь!» Тренер «Ак Барса» сорвался на журналиста
Хоккей
03:16
Шипулин готов отказаться от старта на Кубке мира
Биатлон
00:30
Россия представила гостевую форму на ЧМ-2018
Футбол
03:08
Два четверных Трусовой — это не сенсация. Это тупик
Фигурное катание
02:32
Олимпийская чемпионка неожиданно завершила карьеру
Биатлон
00:31
Евгению Медведеву из-за медали довели до слёз
Фигурное катание
02:17
Скончался Юрий Шаталов
Хоккей
09:07
Тутберидзе отреагировала на слухи об уходе Медведевой
Фигурное катание
00:45
Россиянка стала семикратной чемпионкой Паралимпиады
Биатлон
00:37
Побивший бывшего чемпиона UFC Волков пожалел о концовке боя
MMA
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение