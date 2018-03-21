Луис Адриано: «Неймар — феномен, который сопоставим с Роналдо и Ромарио»

— Неймар — это уровень Месси или, как считают некоторые болельщики, перепиаренный игрок?

— Неймар — это феномен. Он уже на одном уровне с Месси и Роналду, но вместе с тем игру Месси трудно объяснить, потому что это уникальный футболист.

— К вопросу о феноменах. А на кого вы хотели быть похожим, когда начинали?

— Вот как раз на Роналдо. И на Ромарио.

— Неймар с ними сопоставим?

— Несомненно.

В настоящий момент Неймар продолжает восстановление после операция на повреждённой ноге.