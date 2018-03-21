Нападающий "Спартака" Луис Адриано назвал форварда «ПСЖ» Неймара феноменом.
— Неймар — это уровень Месси или, как считают некоторые болельщики, перепиаренный игрок?
— Неймар — это феномен. Он уже на одном уровне с Месси и Роналду, но вместе с тем игру Месси трудно объяснить, потому что это уникальный футболист.
— К вопросу о феноменах. А на кого вы хотели быть похожим, когда начинали?
— Вот как раз на Роналдо. И на Ромарио.
— Неймар с ними сопоставим?
— Несомненно.
В настоящий момент Неймар продолжает восстановление после операция на повреждённой ноге.