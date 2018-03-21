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В Старом Крюково прошел спортивный праздник «Весенние старты»
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В Старом Крюково прошел спортивный праздник «Весенние старты» 

Управа района Старое Крюково 47 минут назад
Фото: Управа района Старое Крюково
20 марта специалисты ГБУ «Славяне» провели спортивный праздник «Весенние старты». В мероприятии приняли участие ученики ГБОУ «Школа №1528», всего 4 команды и группы поддержки.
Мероприятие носило соревновательный характер и состояло из нескольких этапов, за прохождение которых командам начислялись баллы:
— первый этап — индивидуальный зачет, участникам нужно было преодолеть препятствие и попасть в цель мячом.
— второй этап — преодоление полосы препятствий в парах.
— третий этап — забег с теннисными мячами, каждый участник должен провести мимо конусов змейкой теннисный мяч и вернуться к своей команде.
По общей сумме баллов, полученных за прохождение всех этапов, были определены победители. Все участники получили сладкие подарки.
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