В Старом Крюково прошел спортивный праздник «Весенние старты»

20 марта специалисты ГБУ «Славяне» провели спортивный праздник «Весенние старты». В мероприятии приняли участие ученики ГБОУ «Школа №1528», всего 4 команды и группы поддержки.

Мероприятие носило соревновательный характер и состояло из нескольких этапов, за прохождение которых командам начислялись баллы:

— первый этап — индивидуальный зачет, участникам нужно было преодолеть препятствие и попасть в цель мячом.

— второй этап — преодоление полосы препятствий в парах.

— третий этап — забег с теннисными мячами, каждый участник должен провести мимо конусов змейкой теннисный мяч и вернуться к своей команде.

По общей сумме баллов, полученных за прохождение всех этапов, были определены победители. Все участники получили сладкие подарки.