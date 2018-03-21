Почему в сёрфинге запретили снимать вблизи спортсменок в бикини

Международная лига сёрфинга (WSL) запретила операторам делать крупные планы спортсменок, выступающих в бикини. Как заявляют в организации, это решение направлено на защиту женщин от сексуальных домогательств. Однако чемпионка Австралии по сёрфингу Лейн Бичли считает это ограничением свобод. О том, как в спорте всё чаще пытаются следить за внешним видом девушек — в материале RT. Бикини не для сёрфинга

В последнее время во многих видах спорта серьёзно озаботились вопросом нравственности и имиджа. Организаторы и руководители федераций предпринимают различные попытки не только оградить спортсменов от лишнего и ненужного внимания, но и позаботиться о зрителях. Однако иногда подобные меры не столько ограждают спортсменок от проблем, сколько идут им во вред.

Обеспокоились защитой прав женщин и в сёрфинге. Международная лига сёрфинга (WSL) обратилась к операторам соревнований с просьбой не снимать сзади крупные планы женщин, которые выступают в бикини.

Сёрфинг является видом спорта, где нет чётко прописанных правил дресс-кода. Спортсменкам разрешено одеваться так, как они пожелают. Однако нововведения могут оказать серьёзное влияние на их решение. Теперь девушки, сделавшие выбор в пользу более открытого варианта униформы, рискуют значительно реже попадать в кадр. Это, в свою очередь, может сказаться на их популярности.

«Все операторы были проинструктированы по вопросу трансляций женских соревнований. Они должны быть осторожнее, снимая крупные планы женщин в бикини», — говорится в заявлении.

При этом инициатива WSL склонить женщин к использованию более закрытых нарядов оказалась вполне объяснимой. 14 марта в австралийском Голд-Кост-Сити стартовал ежегодный турнир по сёрфингу Quiksilver Pro Gold Coast. Уже в первые дни турнира был зафиксирован ряд случаев сексуального домогательства по отношению к спортсменкам. Руководители лиги резонно сделали вывод, что причина тому —слишком соблазнительные наряды атлеток.

Однако у этого есть и обратная сторона. Несмотря на то, что сёрфинг, прежде всего, является спортом, его популярность во многом основывается на привлекательности как самих спортсменок, так и их купальников. Водные виды давно приучили зрителей к довольно откровенным предметам униформы, поэтому запрет может послужить причиной резкого сокращения количества болельщиков.

Кроме того, инициатива WSL заметно контрастирует с задумками, которые в последнее время пропагандируют спортивные медиа гиганты ESPN и Sports Illustrated. Журналы запустили специальные проекты The Body Issue и Swimsuit Issue, в которых спортсмены предстают в купальниках и обнажённом виде, тем самым подчёркивая, что людям незачем стесняться своего тела.

В пресс-службе турнира выразили озабоченность, что распоряжение WSL ограничить съёмки сёрфингисток в бикини может практически убрать их с экранов.

«Во время прямой трансляции нет времени для редактирования, поэтому логично предположить, что данные правила серьёзно ограничат показ выступлений женщин в откровенных нарядах. Спортсменки, выступающие в длинных шортах, будут гораздо больше представлены на экране», — сказали в пресс-службе.

Несмотря на то, что Международная лига сёрфинга преследует абсолютно благие цели, их решение серьёзно ограничивает свободу женщин. Недовольство им выразили не только зрители, но и спортсменки, которых оно и должно защищать.

«Мы сломали многие барьеры, и теперь мы наконец-то принимаем свои женственность, красоту, стиль, грацию и сексуальность. Если подобные наряды помогают женщинам продвигать этот вид спорта и привлекать поддержку со стороны фанатов — то пусть продолжают в том же духе», — сказала в эфире радио бывшая чемпионка Австралии по сёрфингу Лейн Бичли.

Она также выразила мнение, что у женщин должно быть право выбора.

«Я уважаю тот факт, что женщина может сама выбирать, в чём ей выступать, — в бикини или в чём-либо другом. Только она должна решать, в каком виде ей представлять себя. Я думаю, что это ошибка — запрещать операторам снимать спортсменок, которые одеты более откровенно», — добавила Бичли.

Дресс-код в гольфе и отказ от грид-гёрлз в «Формуле-1»

Случай в сёрфинге не является единичны. В июле 2017 года изменения коснулись одного из самых консервативных видов спорта — гольфа. Женская профессиональная ассоциация гольфа (LPGA) ввела официальный дресс-код для выступления на турнирах. Он запрещал спортсменкам носить одежду с глубоким декольте, а также короткие юбки и леггинсы.

Как заявили в LPGA, данные преобразования были направлены на улучшение имиджа женского гольфа.

«Дресс-код подразумевает, что игроки будут представлять себя с профессиональной точки зрения, что окажет положительное влияние на имидж спорта. Несмотря на то, что обычно мы производим изменения в конце года, в этом случае мы сделали исключение», — объяснила директор ассоциации по связям с общественностью Хитер Дели-Донофрио.

Не обошли стороной похожие нововведения и королеву автоспорта — «Формулу-1». Руководители чемпионата приняли решение отказаться от услуг грид-гёрлз — девушек, которые на протяжении многих лет были неотъемлемой составляющей гонок данной серии.

«В то время как практика использования грид-гёрлз была одной из основных черт Гран-при «Формулы-1» на протяжении десятилетий, мы чувствуем, что эта традиция не отвечает нашему видению ценностей бренда и явно противоречит современным социальным нормам. Мы не считаем, что практика приглашения грид-гёрлз является подходящей и соответствующей «Формуле-1», её болельщикам, новым и старым, по всему миру», — заявил управляющий директор «Формулы-1» Шон Братчес

Позднее Братчес добавил, что грид-гёрлз на стартовой решётке заменят дети.

«Это станет необыкновенным моментом для этих детей: представьте, стоять рядом со своими героями, элитой элит в автоспорте, наблюдать, как они готовятся к гонке, быть рядом с ними в эти драгоценные минуты перед началом Гран-при», — цитирует пресс-служба чемпионата управляющего директора.

Своё несогласие с решением руководства «Формулы-1» выразил трёхкратной чемпион соревнований, неисполнительный директор команды «Мерседес» Ники Лауда.

«Насколько тупыми могут быть некоторые люди! Женщины и сами отлично добивались равноправия, я считаю, что это решение против женщин. Жаль, что такая традиция рушится, это не идёт на пользу «Формуле-1», но в первую очередь — не поможет женщинам. Я бы не возражал, если бы на стартовой решётке были и грид-бойз, почему бы и нет? Я хочу поощрять женщин, а не унижать их. Но в этот раз мужчины вновь приняли решение без участия женщин», — приводит слова Лауды Der Standard.

По словам бывшей грид-гёрл Софи Райт, у неё никогда не было ощущения, что её эксплуатируют.

«Я хотела работать на «Формуле-1» и приложила к этому немало усилий. Прежде чем согласиться, я видела наряды, в которых мне предстояло ходить, и прекрасно понимала, чего от меня ожидают. Сейчас подобное можно увидеть в любой рекламе. Красивые эффектные стюардессы работают на лучших авиалиниях мира, модели Victoria’s Secret прекрасно представляют свой бренд. Я не согласна с заявлением руководства гоночного чемпионата, что привлекательные девушки на стартовой решётке не соответствуют духу времени. Слово феминизм не должно стать ругательным», — заявила Райт в разговоре с RT.

Уважение к религии

Однако иногда запреты в отношении разного рода одежды связаны не с желанием искоренить красоту в спорте, а с чем-то более серьёзным. Так, в 2015 году российской промоутерской компанией «Мир бокса» было принято решение, согласно которому девушки на боксёрских шоу должны анонсировать раунды исключительно в закрытой одежде. Однако здесь главной причиной являлась не защита прав женщин. Мотивировалось это проявлением уважения к представителям всех религиозных конфессий.

«На наших шоу присутствуют люди разных культур. Также в рамках вечеров на ринг выходят боксёры-мусульмане, к которым мы относимся с уважением. Нам понравился более сдержанный и солидный формат. Это серьёзное спортивное мероприятие международного уровня, а не стриптиз-клуб», — сказал ТАСС глава компании Андрей Рябинский

В частности, Рябинский отметил, что традиции одевать ринг-гёрлз в откровенные наряды пошла из США, однако он считает, что девушки должны выглядеть скромнее.

Это решение в боксёрском мире было воспринято неоднозначно. На тот момент действующий чемпион мира по версии Всемирного боксёрского совета (WBC) Григорий Дрозд удивился решению руководства компании «Мир бокса».

«Как боксёр, я не беспокоюсь, как одеты девушки с табличками. У нас просто нет времени разглядывать их между раундами. Но как фанат… Я был бы рад видеть девушек в привычной одежде. Уверен, решение Андрея было хорошо продумано, но я не понимаю его смысла. Я позвоню ему и попрошу объяснить. Спрошу: «Андрей Михайлович, можно они будут носить бикини хотя бы во время моих боёв?» — заявил Дрозд BoxingScene.

Схожая ситуация сложилась и во время подготовки к жеребьёвке чемпионата мира по футболу 2018 года. Накануне мероприятия ведущая Мария Командная опубликовала в Instagram фотографию, на котором она примеряла платье для церемонии. Чёрный наряд с большим вырезом сбоку сразу привлёк внимание арабской аудитории. К журналистке сразу был направлен ряд сообщений с просьбами предстать на церемонии в более закрытом наряде, чтобы иранские болельщики могли посмотреть её в прямом эфире. По местным законам, телеканал может прервать трансляцию, если женщина будет одета недостаточно скромно.

В итоге Командная остановила свой выбор на чёрном деловом костюме и позволила иранским болельщикам увидеть показ жеребьёвки мундиаля в прямом эфире.