Александр Кержаков: «Севилья» — команда, которая ближе всего моему сердцу в Европе"

Экс-нападающий «Севильи» Александр Кержаков выразил восхищение форвардом своей бывшей команды Виссамом Бен Йеддером, который впервые был вызван в сборную Франции. В этом сезоне француз забил 8 голов в Лиге чемпионов.

— Виссам — роскошный нападающий для «Севильи», в Лиге чемпионов он забил 8 мячей, а это многое значит, — цитирует Goal Кержакова. — «Севилья» всегда славилась своей способностью находить талантливых игроков, которые неизвестны на самом высоком уровне в Европе. Бен Йеддер показал свой класс, забивая голы.