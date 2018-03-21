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Александр Кержаков: «Севилья» — команда, которая ближе всего моему сердцу в Европе"
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Александр Кержаков: «Севилья» — команда, которая ближе всего моему сердцу в Европе" 

Спорт-Экспресс 8 часов назад
Экс-нападающий «Севильи» Александр Кержаков выразил восхищение форвардом своей бывшей команды Виссамом Бен Йеддером, который впервые был вызван в сборную Франции. В этом сезоне француз забил 8 голов в Лиге чемпионов.
— Виссам — роскошный нападающий для «Севильи», в Лиге чемпионов он забил 8 мячей, а это многое значит, — цитирует Goal Кержакова. — «Севилья» всегда славилась своей способностью находить талантливых игроков, которые неизвестны на самом высоком уровне в Европе. Бен Йеддер показал свой класс, забивая голы.
Не многие верили, что «Севилья» пройдет "Манчестер Юнайтед". Конечно, «Бавария» сильнее «МЮ» и «Севильи» на данный момент, но я верю в свою бывшую команду, которая ближе всего моему сердцу в Европе. Буду поддерживать ее, и надеюсь, что у них будет шанс в противостоянии с «Баварией».
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