Жардим прокомментировал слухи, которые связывают с ним ПСЖ

«ПСЖ? У меня все еще есть два года контракта с моим клубом, который всегда держал свое слово и верил в меня. Поэтому я очень доволен тем, где я нахожусь», — приводит слова 43-летнего наставника монегасков Le 10 Sport.