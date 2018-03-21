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Жалоба «Локомотива» на решение не наказывать Вернблума повторно отклонена
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Жалоба «Локомотива» на решение не наказывать Вернблума повторно отклонена 

Газета.Ru 6 часов назад
Фото: Газета.Ru
Апелляционный комитет Российского футбольного союза (РФС) повторно отклонил апелляцию московского «Локомотива» на решение контрольно-дисциплинарного комитета не наказывать полузащитника ЦСКА Понтуса Вернблума по итогам встречи чемпионата России, сообщает ТАСС.
"Железнодорожники" требовали наказать шведа за удар игрока красно-зеленых Игоря Денисова в матче 16-го тура чемпионата России.
Ранее КДК РФС не стал применять санкций по отношению к полузащитнику Вернблуму, так как главный арбитр встречи Сергей Карасев не зафиксировал данный эпизод.
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