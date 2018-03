Роналду и роботы, Мюллер и лошади, а также диснеевский принц Боатенг

Пока в Питере обдумывают, как избавиться от Роберто Манчини и продвигают хэштег #МанчиниАут, сам наставник «Зенита» отдыхает в Дубае, в компании форварда «МанСити» Серхио Агуэро и героя множества мемов…

#RobertoMancini @nusr_et 🤙🏽 #dubai Публикация от Sergio Leonel Agüero (@10aguerosergiokun) 17 Мар 2018 в 11:00 PDT …который был нарасхват.

With my friend #SaltBae Thank you for a great night! 👍🏻 @nusr_et Публикация от Cesc Fàbregas (@cescf4bregas) 20 Мар 2018 в 1:19 PDT The boss 🙌🏻 @nusr_et Публикация от Kevin De Bruyne (@kevindebruyne) 19 Мар 2018 в 11:16 PDT У Кевина де Брейне в семье праздник. Именинник пусть не сразу, но с задачей справился.

Our angel baby boy is 2 today 🎂 you make us so proud to be your mommy and daddy. Love you, forever. X Публикация от Michèle De Bruyne (@lacroixmichele) 10 Мар 2018 в 10:43 PST У Сеска Фабрегаса свои годовщины, помасштабней.

9 years since I first met the love of my life ❤️🙏🏻 #happyanniversary @daniellasemaan Публикация от Cesc Fàbregas (@cescf4bregas) 7 Мар 2018 в 8:25 PST Николас Отаменди не мог не запечатлеть себя на фоне шикарных видов Абу-Даби.

#abudhabi 👌🏻👏🏻 Публикация от Twitter Oficial: @Notamendi30 (@nicolasotamendi30) 17 Мар 2018 в 12:23 PDT Илкай Гюндоган хвастается новой формой сборной Германии.

Our new @dfb_team jersey. 👕 Inspired by the same ambition as always, to win! 💪🏻 #HereToCreate #DieMannschaft Публикация от Ilkay Gündogan (@ilkayguendogan) 20 Мар 2018 в 9:27 PDT Маруан Феллайни устал быть человеком-микрофоном и ищет новый стиль.

Публикация от Marouane Fellaini (@fellaini) 13 Мар 2018 в 1:40 PDT Публикация от Marouane Fellaini (@fellaini) 18 Мар 2018 в 10:00 PDT Публикация от Marouane Fellaini (@fellaini) 18 Мар 2018 в 10:01 PDT Антони Марсьяль на тренировке. Главное — здоровое питание.

Публикация от Anthony Martial (@martial_9) 5 Фев 2018 в 10:11 PST У Давида Де Хеа делу время, а потехе — час.

Публикация от Edurne (@edurnity) 3 Мар 2018 в 11:43 PST Реакция Хана Маты на отмененный после видеоповтора гол, забитый им.

Your face when you meet Mr. VAR for the first time in your career 😂😏 Публикация от Juan Mata (@juanmatagarcia) 17 Фев 2018 в 12:34 PST Уэйн Руни потихоньку собирает свою футбольную команду. Практически полдела сделано.

5-a-side team complete! Welcome to the world Cass 💙💙💙💙 Публикация от Wayne Rooney (@waynerooney) 15 Фев 2018 в 11:01 PST А вот так проводит выходные Андер Эррера.

♥️#Saturday Публикация от Ander Herrera (@anderherrera) 17 Фев 2018 в 6:16 PST Псссст, кому немножко Мемфиса Депая?

Публикация от Memphis Depay (@memphisdepay) 4 Мар 2018 в 10:44 PST Кстати, парня теперь не упрекнешь в несерьезном подходе к делу. Бьется не щадя себя.

Last night was Lit! 👉🏽🙎🏽‍♂👈🏽 #ivory Публикация от Memphis Depay (@memphisdepay) 19 Мар 2018 в 6:42 PDT OLYMPIQUE LION! 🦁 Публикация от Memphis Depay (@memphisdepay) 18 Мар 2018 в 4:23 PDT Сборная Италии путешествует с комфортом.

Next stop 🇮🇹 Публикация от Matteo Darmian Official (@matteodarmian36) 18 Мар 2018 в 1:42 PDT Златан Ибрагимович пока не играет в футбол, но жизнь его полна событий.

Honored to have @fernando_belasteguin the best padel tennis player in the world by my side on my Zenter court at @padelzenter Публикация от Zlatan Ibrahimović (@iamzlatanibrahimovic) 3 Мар 2018 в 1:32 PST Публикация от Zlatan Ibrahimović (@iamzlatanibrahimovic) 15 Мар 2018 в 6:03 PDT А у Поля Погба все по прежнему. Новые прически…

New hair style 🙅🏾‍♂️👌🏾 Публикация от Paul Labile Pogba (@paulpogba) 26 Фев 2018 в 3:50 PST New Hair bleu pour les bleu super Saiyan bleu @equipedefrance Публикация от Paul Labile Pogba (@paulpogba) 19 Мар 2018 в 3:45 PDT …песни и танцы.

That’s what I do on my day off 🕺🏾🕺🏾🕺🏾😜😜🙅🏾‍♂️🙅🏾‍♂️😂 enjoy Life! Alegriaaaaaaaa some more are coming 😉@mathiaspogbaofficial Публикация от Paul Labile Pogba (@paulpogba) 26 Фев 2018 в 2:35 PST А, ну и день рожденья, который Поль превратил в благотворительную акцию.

Wow I’m 2.5 now! Happy to celebrate my birthday with the ones I love. I am well aware of the many blessings in my life and that unfortunately it is not the same for everybody. This is why for my birthday I invite all of you to join and donate to Save the Children. Any bit help, from $5 to $1000. I’m passionate about children and Africa and I know together we can make a difference for those in need. To donate go to my Facebook page. God bless us all. #pogbirthday Публикация от Paul Labile Pogba (@paulpogba) 15 Мар 2018 в 2:25 PDT Озорник Эден Азар не упускает возможности сыграть в снежки. Говорит, что так тренирует меткость.

Target practice for the strikers, the defence holding firm! Sorry @cesarazpi 🎯 #cfc Exercices de tir pour les attaquants, la défense tient bon! Désolé @cesarazpi 😉🎯 Публикация от Eden Hazard (@hazardeden_10) 1 Мар 2018 в 11:20 PST Немного голкиперской магии от Тибо Куртуа. И заметьте, ни одного шарика в «домик».

Reaction training @marcinbulka1 @glfreerider 🏓 White balls in the right bucket Orange balls in the left bucket Публикация от Thibaut Courtois (@thibautcourtois) 16 Фев 2018 в 6:00 PST Педро и его команда на «Камп Ноу».

The best team! 👶❤😍🔝🔥 #CampNou #UCL #CFC #Barcelona Публикация от Pedro Rodriguez Ledesma (@_pedro17_) 13 Мар 2018 в 12:55 PDT А это просто Диего Коста, прячется от мадридского снегопада. готовится играть с «Локомотивом».

🐶🐼❄️ Публикация от Diego Costa (@diego.costa) 5 Фев 2018 в 4:43 PST Давид Луиз призывает всех быть счастливыми и веселыми и сам пытается подать пример.

Be happy 😃 Публикация от David Luiz (@davidluiz_4) 20 Мар 2018 в 10:00 PDT Гарри Кейн выбыл из игры из-за травмы, но находит чем себя занять. Например, съемками в стильной рекламе.

Great to be a part of the new @BOSS Parfums Soccer Campaign along with @draxlerofficial @phil.coutinho @alvaromorata #BOSSunited Публикация от Harry Kane (@harrykane) 20 Мар 2018 в 1:00 PDT Британский футболист Деле Алли проводит время в компании американского рэппера Русса. И неплохо проводит.

@russ killed it last night! Good seeing you bro 🙌🏽 Photo credit: @raiamarialaura Публикация от Dele (@dele) 12 Мар 2018 в 2:42 PDT Месут Озил читает книгу о себе. Интересно, и концовка непредсказуема.

Публикация от Mesut Özil (@m10_official) 17 Мар 2018 в 9:59 PDT Алекс Окслейд-Чемберлен — не только футболист с огромной зарплатой, но и бесплатная подушечка для усталого песика.

Me and the boy resting up for tomorrow’s game 🐶 Публикация от Alex Oxlade-Chamberlain (@alexoxchamberlain) 5 Мар 2018 в 1:29 PST Обязательная рубрика: « Алексис Санчес и его собаченьки».

#yearofthedog ❤️🐶🐶🐾❤️ Публикация от Alexis Sanchez (@alexis_officia1) 16 Фев 2018 в 10:18 PST Роберто Фирмино наслаждается преимуществами жизни в Ливерпуле.

@suel Публикация от ROBERTOFIRMINO9 (@roberto_firmino) 8 Мар 2018 в 4:35 PST Летающее бразильское семейство.

♥️ Публикация от ROBERTOFIRMINO9 (@roberto_firmino) 9 Мар 2018 в 7:46 PST А вот так выглядит Мо Салах, когда он не разрывает в клочья чужую оборону, забивая по четыре мяча за матч.

A rising star… Публикация от Mohamed Salah (@mosalah22) 15 Мар 2018 в 7:21 PDT Луис Суарес на днях отпраздновал очередную годовщину счастливого брака.

Mi vida hoy hace 9 años de casados 👰🏼🤵🏻💍💍 un día inolvidable! TE AMO CON TODA MI ALMA ❤❤gracias por estar siempre a mi lado @sofibalbi My love, today, 9 years ago we got married 👰🏼🤵🏻💍💍 an unforgettable day! I LOVE YOU WITH ALL MY HEART ❤️❤️ thank you for being always by my side Публикация от Luis Suarez (@luissuarez9) 16 Мар 2018 в 1:16 PDT Feliz día PAPITO! Te amamos tanto tanto… ❤️😍❤️😍❤️😍 @luissuarez9 Публикация от Sofi (@sofibalbi) 19 Мар 2018 в 5:58 PDT А в семействе Лео Месси в марте случилось прибавление.

Bienvenido Ciro! Gracias a Dios salió todo perfecto. La mamá y el están muy bien. Estamos súper felices!❤️❤️ Публикация от Leo Messi (@leomessi) 10 Мар 2018 в 5:02 PST No me alcanza el cuerpo de todo el amor que les tengo❤️ ❤️❤️ Bienvenido Ciro❤️❤️❤️❤️❤️ Публикация от AntoRoccuzzo88 (@antoroccuzzo88) 10 Мар 2018 в 12:03 PST Feliz día Papi❤️ Te amamos tanto! Gracias por ser el mejor papá del mundo❤️ @leomessi Публикация от AntoRoccuzzo88 (@antoroccuzzo88) 19 Мар 2018 в 12:09 PDT Еще один счастливый отец из каталонского клуба — Жорди Альба

Mi primer día del padre! Gracias por todo mis amores, que feliz me hacéis, os amo❤️ Публикация от Jordi Alba (@jordialbaoficial) 19 Мар 2018 в 10:31 PDT А Андрес Иньеста меньше чем на хет-трики не разменивается.

No se puede explicar con palabras! Nuestra vida! Avapas💕 Публикация от Andres Iniesta (@andresiniesta8) 19 Мар 2018 в 11:03 PDT Сине-гранатовое семейство Ивана Ракитича

Os echo ya de menos…!🙏🤗😔 pronto estare de vuelta con mis princesas.. !👨‍👩‍👧‍👧❤️ y ahora 🛫a darlo todo con 🇭🇷 @hns_cff 👍🔝 #lafamiliaunidajamasseravencida #osamo #misprincesas Публикация от Ivan Rakitic (@ivanrakitic) 19 Мар 2018 в 1:23 PDT А это просто тимбилдинг сборной Хорватии.

Teambuilding.. 😁💪🤤uvijek najlijepse kad smo svi skupa…🙌🔝 Idemo 🇭🇷🙏 @hns_cff #iznadsvihhrvatska #PERHRV #miami @nusr_et 👌 Публикация от Ivan Rakitic (@ivanrakitic) 20 Мар 2018 в 4:50 PDT Наконец-то Криштиану Роналду нашел себе достойного собеседника.

Isto foi o que aconteceu quando apresentei a Sofia, a nova box do @Meoinstagram, à Sophia 😂 Публикация от Cristiano Ronaldo (@cristiano) 16 Мар 2018 в 12:01 PDT Роналду с Джорджиной Родригес предпочитают активный отдых. Правда фотографиями делится исключительно она.

Amor infinito 💖 Публикация от Georgina Rodríguez (@georginagio) 12 Мар 2018 в 11:31 PDT ☃️❤️☃️ Maravillas de la naturaleza… Публикация от Georgina Rodríguez (@georginagio) 12 Мар 2018 в 7:04 PDT Buen día ❄️☃️☀️❤️ Публикация от Georgina Rodríguez (@georginagio) 14 Мар 2018 в 3:12 PDT Лука Модрич не отказывает болельщикам в фото ни в клубе, ни в сборной.

📸… @lukamodric10 Публикация от Lukita (@lukam10) 20 Мар 2018 в 3:08 PDT Икона стиля Серхио Рамос.

Hoy toca apoyar al equipo desde la grada. Supporting the team! ¡Vamos! 💪🏻💪🏻 #HalaMadrid Публикация от Sergio Ramos (@sergioramos) 18 Мар 2018 в 1:51 PDT Может быть, лучше вот так? Определенно, лучше.

The story of my life ✏👌 Публикация от Sergio Ramos (@sergioramos) 15 Мар 2018 в 4:01 PDT Романтичный Мараккеш от Иско.

Marrakech 💙 #deaquíamarte🥐💙 Публикация от Isco Alarcon Suarez (@iscoalarcon) 11 Мар 2018 в 2:20 PDT Антуан Гризманн забивает всегда и везде.

#GriziBille 🤙😆🤙 Публикация от Antoine Griezmann (@antogriezmann) 3 Мар 2018 в 7:15 PST Зовите его просто — Джи.

G 🤩 Публикация от Antoine Griezmann (@antogriezmann) 20 Мар 2018 в 6:06 PDT Диего Годин Хосе Хименес летят в сборную в отличном настроении.

Rumbo a China, a jugar con la más linda! 🇺🇾💪⚽ Публикация от Diego Godín (@diegogodin) 19 Мар 2018 в 4:58 PDT Мы знаем в кого у детишек Пьера-Эмерика Обамеянга такая заразительная улыбка.

8 years @alysha_aubame Look at what you gave me 😍😘❤️🙏🏽 #blessed #aubameyang #family Публикация от Aubameyang (@aubameyang97) 15 Мар 2018 в 9:09 PDT «Это потому, что мы БАНДА!», как бы говорят нам игроки «Баварии».

Allá vamos Estambul 🇹🇷✈️✈️✈️✈️ la bandita más fuerte que nunca!😉😉 @jamesrodriguez10 @r_13official @thiago6 @franckribery7 @da_27 🇧🇷🇨🇴🇪🇸🇦🇹🇫🇷 Публикация от Arturo Vidal (@kingarturo23oficial) 13 Мар 2018 в 2:09 PDT История о том, как Джером Боатенг превратился в диснеевского принца. Чтобы не один Кевин был Принцем в семье.

Birthday party is on 😂🎉 Who was your favourite figure in childhood? #Mulan #PrinceCharming #Pocahontas Публикация от Jerome Boateng (@jeromeboateng) 8 Мар 2018 в 9:08 PST Просто Джошуа Киммих и снеговик.

❄️ #fürimmerjung #zweireifefrüchte #lockerepfeifeamnachmittag #mohrrübefehlt ⛄️#dafürnefrechefriese #jamaikahatnebobmannschaft #trotzdemdaumendrückenfürdeutschland 🇩🇪 #believeinyourself 👉🏽😲 🤹🏽‍♂️ Публикация от Joshua Kimmich (@jok_32) 12 Фев 2018 в 5:34 PST Ну и кто на этом видео выглядит умнее, конь или Томас Мюллер ? Вопрос, конечно, риторический.

Filou hat Thomas wertvolle Tipps für das Spiel gegeben 😂😂⚽️⚽️🐴🐴❤️❤️#horses#horseofinstagram#football#dreamteam Публикация от Lisa Müller (@lisa.mueller.official) 20 Фев 2018 в 2:42 PST Роберт Левандовский обозревает город свысока. Как будто своего немалого роста ему не хватает.

☀️☀️ Публикация от Robert Lewandowski (@_rl9) 20 Мар 2018 в 7:39 PDT Франк Рибери и болельщики — едины.

Shout it out loud: Happy 118th Birthday @fcbayern 🎂🎉 proud to play for this club and in front of the best fans in the world 🙏🏼💪🏼 #sterndessüdens #miasanmia #fr7👑 Публикация от Franck Ribéry (@franckribery7) 27 Фев 2018 в 6:11 PST