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Денис Тихомиров: «Чувствую силы продолжать совмещать должности президента федерации и главного тренера»
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Денис Тихомиров: «Чувствую силы продолжать совмещать должности президента федерации и главного тренера» 

Спорт-Экспресс 6 часов назад
Президент Федерации сноуборда России (ФСР) Денис Тихомиров подтвердил, что будут переизбираться на второй срок. При этом Тихомиров намерен остаться и главным тренером сборной России. Отметим, что он возглавляет ФСР с апреля 2014 года.
— Отчетно-выборная конференция состоится в середине апреля, в ближайшее время мы опубликуем точную дату, — цитируют "Известия" Тихомирова. — Я буду переизбираться на второй срок. Чувствую в себе силы продолжать совмещать должности президента федерации и главного тренера сборной.
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