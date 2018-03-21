Денис Тихомиров: «Чувствую силы продолжать совмещать должности президента федерации и главного тренера» 

Президент Федерации сноуборда России (ФСР) Денис Тихомиров подтвердил, что будут переизбираться на второй срок. При этом Тихомиров намерен остаться и главным тренером сборной России. Отметим, что он возглавляет ФСР с апреля 2014 года.
— Отчетно-выборная конференция состоится в середине апреля, в ближайшее время мы опубликуем точную дату, — цитируют "Известия" Тихомирова. — Я буду переизбираться на второй срок. Чувствую в себе силы продолжать совмещать должности президента федерации и главного тренера сборной.