Александр Глеб: «Когда увидел, как выпивают немцы, не поверил глазам» 

Бывший полузащитник «Арсенала» и «Штутгарта» Александр Глеб заявил, что его удивило количество спиртного, которое употребляют немцы. При этом, по словам Глеба, это никак не отражалось на тренировках.
— После знакомства с немцами для меня это было удивительным, ведь что в Британии, что в Германии до сих пор актуален стереотип, что русские и иже с ними пьют, как сумасшедшие. Когда увидел, как выпивают немцы, не поверил глазам: берут, например, граненый стакан (в Беларуси обычно в такие компот в столовых наливали), заполняют водкой — и вперед!, — цитирует «Прессбол» со ссылкой на журнал «Большой футбол» Глеба. — Валили беспощадно… А потом на тренировку на следующий день приходили настолько свеженькие, словно накануне даже к бару не приближались., и выкладывались во время занятий на сто процентов: стелились в подкатах — любо-дорого смотреть.