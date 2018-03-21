«Экзотический опыт»: Яна Рудковская рассказала об открытии катка на Мальдивах

Телеведущая Яна Рудковская вместе с семьей сейчас находится на Мальдивах. Как оказалось, отправились они туда не только, чтобы отдохнуть, но и провести «экзотический опыт». Женщина вместе с супругом Евгением Плющенко собирается открыть на теплых островах каток, вполне подходящий для местных условий.

Звездный продюсер и ее прославленный муж-фигурист уже несколько дней дразнят своих подписчиков в микроблогах фотографиями с популярного курорта. Но кроме купания в теплых водах океана и наслаждения от местных блюд и красот, семейная пара не забывает и о работе. Так, несколько часов назад женщина выложила в Инстаграм совместную фотографию супруга с сыном и рассказала, что они собираются открывать первый каток на островах. «Мои парни открывают первый в истории Мальдивских островов пластиковый каток сегодня, а завтра вечером большое мероприятие для мировой прессы, приятно что прилетают гости со всего мира и приезжают главное руководство Мальдивских островов, для них это „экзотический опыт“

Многие подписчики знаменитости оценили необычность такого шага и принялись желать успехов в их начинании. По их словам, это действительно будет нечто удивительное, ведь теперь во время отпуска люди смогут сразу после купания отправиться покататься на коньках, или наоборот, что является весьма интересной перспективой. „Вот это да! Трудяги! Пусть будет не напрасно!“ „Дайте, пожалуйста, мужу отдохнуть! Берегите его!“ „Молодцы! Теперь на Мальдивы надо ездить не только с купальником, но и коньки брать!“ „Весь мир, на коньки становись!“ „Каток на море это круто! Я бы пошла с удовольствием. Молодцы! Хорошая идея!“ „Круто! Надеюсь, вы там всех „заразите“ фигурным катанием. Еще и шоу свое покажете в недалеком будущем!“ „Какая же насыщенная и интересная жизнь у вашей семьи!“ Кстати, многие поразились и тому, что семейная пара даже на отдыхе не может полностью расслабиться и находит для себя какие-то интересные и необычные занятия, вместо того чтобы просто лежать в гамаках и ничего не делать.

А пару дней назад Яна Рудковская решила принять участие в забавном флешмобе, однако в Сети решили, что лучше бы она этого не делала.