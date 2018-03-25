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Китайским футболистам запретили делать татуировки
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Китайским футболистам запретили делать татуировки 

Говорит Москва 1 час назад
Фото: LiveSport.Ru
Журналисты обратили внимание, что некоторые игроки заклеили непрозрачным скотчем свои татуировки во время товарищеского матча с Уэльсом. Отмечается, что это было сделано из-за того, что Федерация футбола Китая запретила демонстрацию нательных рисунков. По мнению чиновников, спортсмены ответственны за развитие здорового культурного образования на всех уровнях.
Федерация будет применять особые меры к тем, кто демонстрирует свои татуировки. В качестве одного из видов наказания предусмотрено исключение из сборной.
Встреча с Уэльсом прошла 23 марта. Китайцы проиграли со счётом 0:6. Хет-трик в составе валлийцев оформил форвард «Реала» Гарет Бэйл.
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