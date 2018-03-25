Китайским футболистам запретили делать татуировки

Журналисты обратили внимание, что некоторые игроки заклеили непрозрачным скотчем свои татуировки во время товарищеского матча с Уэльсом. Отмечается, что это было сделано из-за того, что Федерация футбола Китая запретила демонстрацию нательных рисунков. По мнению чиновников, спортсмены ответственны за развитие здорового культурного образования на всех уровнях.

Федерация будет применять особые меры к тем, кто демонстрирует свои татуировки. В качестве одного из видов наказания предусмотрено исключение из сборной.