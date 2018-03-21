Ещё
Названы сроки решения по российской заявке на расширение шельфа в Арктике
Далее:
Читайте также:
Ещё

Названы сроки решения по российской заявке на расширение шельфа в Арктике 

РИА Новости 5 часов назад
Фото: РИА Новости
МОСКВА, 21 мар — РИА Новости. Россия ждет представления Канадой своей заявки в ООН на расширение шельфа в Арктике в конце 2018 — начале 2019 года, после чего можно будет ожидать решения по подобной российской заявке, заявил РИА Новости глава Минприроды России Сергей Донской.
Россия в 2015 году подала в ООН пересмотренную заявку на расширение границ своего континентального шельфа в Арктике за счет присоединения подводного хребта Ломоносова, протянувшегося в направлении Северного полюса, и других образований.
"Ясность по срокам (принятия решения по российской заявки — ред.) будет только, когда канадцы окончательно выйдут со своей заявкой на обсуждение в ООН. Это произойдет в конце этого года — начале 2019 года, сроки такие звучали. Комиссия ООН будет принимать окончательное решение, когда все основные страны представят свои заявки и будет понятно, как каждая страна обосновывает свою заявку", — сказал Донской.
По его словам, речь идет о заявках Канады и Дании.
"С датчанами уже были переговоры между геологическими службами наших стран. На уровне специалистов идет обсуждение и выработка решений", — добавил министр.
Россия в 2001 году объявила о своих претензиях на богатый углеводородами участок шельфа, включающий хребет Ломоносова и поднятие Менделеева, однако ее заявка была отклонена в связи с недостатком геологической информации. Новые экспедиции на Северный полюс, геолого-геофизические исследования в Северном Ледовитом океане по изучению геологической природы поднятия Менделеева и хребта Ломоносова и батиметрическая съемка заняли более десяти лет.
Прогнозные ресурсы углеводородов рассматриваемых областей — 4,9 миллиарда тонн условного топлива. Согласно конвенции ООН по морскому праву, для расширения шельфа необходимо доказать континентальную природу прилегающих к нему геологических структур на дне океана.
РИА Новости: последние новости
Песков прокомментировал высказывания Макаревича о россиянах В Ростове-на-Дону состоялся форум Национальной лиги студенческих клубов Олимпийцы примут участие в международном Празднике Севера в Мурманске
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Все больше стран хотят бойкотировать ЧМ-2018392
Стал известен размер премий для призеров Паралимпиады7
Раскрыта правда о победе СССР на ОИ-1972156
«Росгосстрах» прекратит спонсорство РФПЛ1
Желавшим бойкота РФ биатлонистам придумали наказание6
Видео
Рой Джонс записал поздравление для Путина
Бокс
«Че пыхтишь!» Тренер «Ак Барса» сорвался на журналиста
Хоккей
03:16
Шипулин готов отказаться от старта на Кубке мира
Биатлон
00:30
Россия представила гостевую форму на ЧМ-2018
Футбол
03:08
Два четверных Трусовой — это не сенсация. Это тупик
Фигурное катание
02:32
Олимпийская чемпионка неожиданно завершила карьеру
Биатлон
00:31
Евгению Медведеву из-за медали довели до слёз
Фигурное катание
02:17
Скончался Юрий Шаталов
Хоккей
09:07
Тутберидзе отреагировала на слухи об уходе Медведевой
Фигурное катание
00:45
Россиянка стала семикратной чемпионкой Паралимпиады
Биатлон
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение