Павел Антипов: «Локомотив-Кубань» показал агрессивную игру в матче с «Реджо-Эмилией»

Форвард «Локомотива-Кубани» Павел Антипов прокомментировал победу над «Реджо-Эмилией» (82:65) в первом матче полуфинальной серии Кубка Европы.

«Мы показали очень агрессивную игру, пусть они теперь нас боятся, — приводят «Известия» слова Антипова. — У «Реджо-Эмилии» нет суперзвездных игроков, которые могут на площадке абсолютно все.

У всех есть разные козыри, которые мы внимательно изучили. Был глубокий анализ, и в целом мы сделали то, что хотели. Самым главным было выиграть подбор. У них очень мощная передняя линия — Джален Рейнольдс и Риккардо Черви . Нашей задачей было не дать им разгуляться и навязать борьбу».

Второй матч серии до двух побед состоится 23 марта в Италии.