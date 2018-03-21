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Редакция «АиФ на Оби» проводит конкурс «Моя любимая газета»
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Редакция «АиФ на Оби» проводит конкурс «Моя любимая газета» 

АиФ-Новосибирск 4 часа назад
Фото: АиФ-Новосибирск
«Аргументы и факты» в честь 40-летнего юбилея газеты проводит конкурс «Моя любимая газета».
Начиная с № 12 от 21 марта и до № 16 от 18 апреля 2018 г. в макете конкурса «Моя любимая газета» на страницах еженедельника «АиФ на Оби» будут публиковаться слова, которые необходимо вырезать. Затем составить стихотворение о газете «АиФ», вклеив в текст вырезанные слова, и прислать его на e-mail: pr@itrend54.ru до 24 апреля 2018 г.
Внимание! Использовать можно только ту форму слова, которая указана в макете конкурса (менять падеж, число, род нельзя).
Награждение состоится 30 апреля 2018 г. в 13.00 в редакции газеты «АиФ на Оби».
С положением о конкурсе вы можете ознакомиться ЗДЕСЬ
Сроки проведения конкурса: 21.03.2018 г. по 25.04.2018 г. Подробнее об организаторах конкурса, правилах, сроках и месте его проведения, количестве призов и порядке их получения на сайте www.nsk.aif.ru и по тел. (383) 363-79-21 или e-mail: pr@itrend54.ru.
Удачи и творческих идей!
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