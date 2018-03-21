Машем шашкой и разгоняем собак: тестируем необычные виды спорта, которыми можно заняться в Тюмени

Каждый из нас имеет представление о футболе, биатлоне, боксе и других традиционных видах спорта. Но слышал ли кто-нибудь, что в Тюмени, например, можно совместить игру в баскетбол с прыжками на батуте? И это вовсе не детская забава, а очень популярный вид спорта, матчи по которому проводятся во всем мире. Каким еще необычным спортом можно заняться в нашем городе — рассказываем и показываем.

Необычные виды спорта

Слэмбол

Слэмбол придумали в Америке не так давно, около десяти лет назад. Автор идеи — Мейсон Гордон, чудак, мечтавший создать комбинацию из разных видов спорта. И, как ни странно, у него это получилось. Об одной из таких игр мы сейчас вам и расскажем.

Слэмбол — это сочетание баскетбола и прыжков на батуте. Суть игры заключается в том, чтобы как можно больше очков выбить, забрасывая мяч в корзину соперника. Также слэмбол подходит и для отрабатывания бросков баскетболистов.

— Как игру у нас слэмбол тяжело задействовать, так как трудно совместить высокий выпрыг и баскетбол. Поэтому этот спорт можно использовать в качестве тренажера для эффектных прыжков и красивой игры. Заниматься им могут все без исключения. Даже возрастных ограничений нет, — говорит Тигран Назарян, старший инструктор.

Насчет возраста, физподготовки и небольшого роста здесь действительно переживать не приходится. На площадке есть многоуровневые кольца, забросить мяч в которые не составит большего труда. А вот для того, чтобы выполнить красивые элементы, придется сильно постараться. С одной стороны, спортсмену проще забросить мяч, прыгая на батуте, поскольку игрок то и дело оказывается на уровне кольца. Но, с другой стороны, слэмболисту надо постоянно все контролировать и успеть вовремя сделать бросок. Сама игра очень затягивает, хоть и длится не больше 15 минут. За это время можно не только усовершенствовать свою ловкость, но и подкачать мышцы ног. Если вести регулярные тренировки, то можно и вовсе скинуть пару лишних килограммов.

Пароли и явки: тренировки по слэмболу проходят в батутном центре «Атмосфера» по адресу улица Тимофея Чаркова, 60.

Ездовой спорт

Езда на собачьих упряжках с недавнего времени тоже внесена в реестр видов спорта. Ею могут заниматься и дети, и взрослые. Важно, чтобы каюр любил и понимал собак. Но и возлагать надежду только на животных нельзя. Человек должен также быть физически подготовлен: ему нужно бегать наравне с собаками. Особенно это важно в тех случаях, когда во время заезда стая вместе с «ездоком» поднимаются в гору.

— Скорость собак зависит от вида гонки. В среднем это от 10 до 40 километров в час. Животными управляют с помощью голосовых команд: «вперед», «влево», «направо» и «домой». С помощью последней, кстати, собачки ускоряются. Это здорово помогает во время гонки. Они знают, что сейчас будут отдыхать и кушать, поэтому начинают набирать скорость. Тут важно не обманывать их. Если сказали «домой», значит, надо финишировать, иначе доверие будет подорвано, — рассказывает 72.ru чемпион по ездовому спорту Влад Давыдов. — Ездовой спорт зимой может быть двух видов — с нартами или лыжами. Особых навыков спортсмену не нужно. Но в первую очередь ему необходимо найти взаимопонимание с животными, потому что если вы не наладите контакт с ними, то ничего не получится.

Управлять нартами (своеобразные сани) не так сложно, как кажется. У них есть специальный якорь, который втыкают в снег для парковки, и тормозной рычаг. Рулить этим транспортным средством не надо. С этой задачей прекрасно справляются собаки. Но и им нужно вовремя задавать направление. При поворотах каюру следует немного наклоняться в сторону, чтобы нарты не перевернулись. В целом этот спорт не травмоопасен, а хвостатые спортсмены приносят много позитивных эмоций. К примеру, журналист 72.ru, который впервые примерил на себе роль каюра, во время заезда не успела вовремя дать команду повернуть налево. В результате собаки ринулись в другую сторону, а потом остановились и ждали «приказа». Поэтому бояться допустить ошибку новичкам не стоит. Собаки действительно всё понимают и даже стараются помочь спортсмену.

Кстати, занятия проводят бесплатно. На них могут приходить даже те, у кого нет своих собак. В питомнике содержат около 60 животных.

Пароли и явки: собачий питомник «Сороковая миля», улица Лесной пруд, 1.

Казарла

Казарла — это традиционный казачий спорт, которым совсем недавно разрешили заниматься всем желающим. Рубка шашкой не только сближает с культурой военного дела, но и очень увлекает. Задача спортсмена — аккуратно порубить прутик, веревку и бутылку с водой. Сделать это не так просто, как кажется. Здесь важно соблюсти несколько правил: шашкой махать строго слева направо под нужным углом, стоять в позиции и, конечно же, попасть в цель. Интересно, что помимо этих требований, спортсмену нужно выполнять все упражнения в казачьем костюме. В некоторых дисциплинах и вовсе сидя на коне.

— Первый этап предусматривает рубку лазы на точность: спортсмену нужно попасть между меток, которые находятся на расстоянии пять сантиметров. Потом рубка лазы под шапкой. Тут нужно умудриться порубить прутик так, чтобы с него не слетел головной убор. Затем с той же задачей спортсмену предстоит порубить веревку и бутылку. Здесь важную роль играет не мощность, а именно точность, поскольку шашка сама по себе очень острая, — пояснил Максим Голоушкин,

Занимаясь казарлой, можно не только познакомиться с историей, но и достичь больших спортивных результатов. Сейчас по всему миру по этой дисциплине проводятся множество чемпионатов.

Пароли и явки: центр патриотического воспитания «Аванпост», улица Широтная, 216.

Мы продолжаем тестировать необычные и даже очень странные виды спорта. Какие сюрпризы нам преподнесет тяга к приключениям — смотрите в следующей серии.