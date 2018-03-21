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Горно-Алтайск — подходящее место для центра: Александр Карелин предложил перенести столицу
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Горно-Алтайск — подходящее место для центра: Александр Карелин предложил перенести столицу 

РИА «ФедералПресс» 3 часа назад
Фото: РИА "ФедералПресс"
Олимпийский чемпион и депутат Госдумы посетил с рабочим визитом Республику Алтай. Он встретился со студентами, жителями Горно-Алтайска и Маймы, а также посетил несколько учреждений. Александр Карелин также выразил свое отношение к инициативе по переносу столицы в Сибирь, правда для этого надо: «Я за то, чтобы перенести столицу из Москвы в Горно-Алтайск, чтобы вы чувствовали себя центром мироздания. Я не шучу. Сибирь посередине страны находится, но Новосибирск и так перегружен, это маленький провинциальный полуторамиллионный город. Лучше сюда», — цитируют депутата Новости Горного Алтая.
Отметим, что у Александра Карелина есть недвижимость в Горном Алтае, и именно это место он выбрал для празднования своего 50-летнего юбилея.
Фото: A.Savin, Wikimedia Commons.
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