Екатеринбуржцев научат любить афроамериканцев и азиатов

В преддверии мундиаля.

21 марта в Екатеринбурге и других городах, которым предстоит принять матчи чемпионата мира по футболу, пройдут мероприятия, посвященные международному дню борьбы за ликвидацию расовой дискриминации.

В пресс-службе оргкомитета «Россия-2018» сообщили, что в своеобразном уроке на тему «Футбол без дискриминации» примут участие волонтеры грядущего мундиаля. В Екатеринбурге занятие состоится на площадке Дома журналистов, пояснили "Уралинформбюро" в пресс-службе мэрии.

"Урок направлен на профилактику дискриминирующего поведения, воспитание ответственного, толерантного, гражданско-ориентированного поколения в контексте подготовки ЧМ-2018 на примере гуманистических ценностей футбола", — отметили организаторы.

Чемпионат мира по футболу пройдет в России с 14 июня по 15 июля. Екатеринбург примет четыре матча группового этапа: 15 июня на поле «Екатеринбург Арены» выйдут команды Египта и Уругвая, 21 июня — Франции и Перу, 24 июня — Японии и Сенегала, 27 июня — Мексики и Швеции.