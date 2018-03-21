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Урок «Футбол без дискриминации» провели в Екатеринбурге для будущих волонтеров ЧМ-2018
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Урок «Футбол без дискриминации» провели в Екатеринбурге для будущих волонтеров ЧМ-2018 

ТАСС 1 час назад
Фото: НАША ГАЗЕТА
ЕКАТЕРИНБУРГ, 21 марта. /ТАСС/. Всероссийский урок «Футбол без дискриминации» для будущих волонтеров чемпионата мира 2018 года прошел в Екатеринбурге. Об этом в среду сообщил ТАСС руководитель блока привлечения волонтеров центра «Городские волонтеры» Николай Разаков.
"Урок «Футбол без дискриминации» прошел для будущих волонтеров, его провел один из наших активистов совместно с руководителем мотивационной образовательной программы. Они рассказали 25 волонтерам о правилах при общении с иностранными болельщиками, в частности, разбиралась тема жестов", — сказал Разаков.
В качестве примера собеседник агентства привел поднятый вверх большой палец. «Для россиян поднятый вверх большой палец означает, что все хорошо, все супер. Однако для англичан, австралийцев и представителей некоторых других культур это знак оскорбления», — добавил Разаков.
Кроме того на уроке толерантности, который был приурочен к Международному дню борьбы за ликвидацию расовой дискриминации, волонтерам показали тематический фильм и провели групповые занятия. Уроки «Футбол без дискриминации» прошли в 11 городах — организаторах чемпионата мира. Информационные материалы для мероприятия разработаны Федеральным научно-методическим центром в области психологии и педагогики толерантности при участии оргкомитета «Россия-2018».
Ранее сообщалось, что более 2 тыс. человек подали заявки на право стать городскими волонтерами на матчах чемпионата мира в Екатеринбурге. Из них будет отобрана 1 тыс. волонтеров, которые будут непосредственно работать на чемпионате. Среди кандидатов в волонтеры есть иностранцы из Ирана, Египта, Турции, Сирии, Индии и Южной Кореи.
Чемпионат мира пройдет на 12 стадионах в 11 городах России с 14 июня по 15 июля.
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