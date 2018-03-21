Вильям Галлас: «Челси» стоит отпустить Азара и Куртуа в «Реал»

— Честно говоря, в мире есть много прекрасных игроков, поэтому, если Азар или Куртуа должны уйти, то «Челси» может найти хорошие им замены, — цитирует Goal Галласа. — Задача скаутов — найти правильных игроков. Иногда приходится принимать сложные решения. Лучшие игроки команды хотят уйти. Может быть, потому, что они хотят играть в другой лиге. Может быть, потому, что уже все выиграли с этим клубом.