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Вильям Галлас: «Челси» стоит отпустить Азара и Куртуа в «Реал»
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Вильям Галлас: «Челси» стоит отпустить Азара и Куртуа в «Реал» 

Спорт-Экспресс 2 часа назад
Экс-защитник «Челси» Вильям Галлас считает, что его бывшему клубу не стоит удерживать голкипера Тибо Куртуа и вингера Эдена Азара, если они хотят уйти. В игроках заинтересован "Реал".
— Честно говоря, в мире есть много прекрасных игроков, поэтому, если Азар или Куртуа должны уйти, то «Челси» может найти хорошие им замены, — цитирует Goal Галласа. — Задача скаутов — найти правильных игроков. Иногда приходится принимать сложные решения. Лучшие игроки команды хотят уйти. Может быть, потому, что они хотят играть в другой лиге. Может быть, потому, что уже все выиграли с этим клубом.
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