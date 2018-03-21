Самойлова заявила, что в Португалии ей не с кем будет бороться

Российская певица Юлия Самойлова , которая поедет в Лиссабон на конкурс «Евровидение», рассказала, что будет соревноваться только с собой.

Участник конкурса «Евровидение-2018» от России Юлия Самойлова рассказала ТРК «Звезда» о том, что в Португалии она не встретил конкурентов, а будет бороться с самой собой.

Об этом она рассказала на торжественной церемонии открытия Всероссийских спортивных соревнований по видам спорта, включенным в программу XII Паралимпийских зимних игр 2018 года, которая прошла в подмосковном городе Пересвет 20 марта. Там она выступила с музыкальным номером.

«Приятно мне выступить на таком мероприятии. Когда-то я открывала Паралимпийские игры в 2014 году. Эта ситуация меня удивляет. Почему такая несправедливость есть. Я всегда за то, чтобы спеть. Это для меня большая радость», — сказала певица, отмечая ситуацию с недопуском российских спортсменов до соревнований.

На вопрос о том, как певица готовится к европейскому конкурсу, Самойлова отметила, что ежедневно репетирует и не может дождаться своей поездки в Лиссабон.

«Бороться-то особо не с кем. С собой только, с ленью со своей. Мы каждый день репетируем, занимаемся. Я жду, не дождусь, когда мы поедем в Португалию», — заявила Самойлова.

«Евровидение-2018» пройдет в Португалии в городе Лиссабоне. Юлия Самойлова представит на музыкальном состязании песню «I Won’t Break».