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Есть билет на балет, а на матч билетов нет… Кто скупил все пропуски на ЧМ?
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Есть билет на балет, а на матч билетов нет… Кто скупил все пропуски на ЧМ? 

ИД «Собеседник» 2 часа назад
Фото: ИД "Собеседник"
Sobesednik.ru попытался выяснить, кому были распроданы все билеты на ЧМ-2018.
Спустя первые сутки после начала продаж билетов на конкретные матчи ЧМ-2018 самый актуальный вопрос: «А что-то еще осталось?» Несмотря на то, что до закрытия этого этапа продаж еще две недели, в свободном доступе только самые неинтересные матчи и самые дорогие места.
Легче всего заказать билет на матч Панама — Тунис в Саранске. Право прохода на «Мордовия Арену» в этот день еще можно приобрести за 6300 рублей. Остальные матчи начинаются от 12 тысяч.
В первый день продаж после ввода данных на сайте FIFA болельщику высвечивалось уведомление о том, что он попал в электронную очередь. Осталось только подождать «более часа», и тогда можно будет в течение 10 минут выбрать билеты. Но, судя по отзывам, практически у всех это «более» растянулось примерно часов на 6 и оказывалось, что билетов уже почти нет…
Однако на следующий день стало известно, что Рос-комнадзор заблокировал 822 сайта, предлагающих билеты ЧМ-2018. Легально распространять их может только FIFA. Несмотря на это, многие из пиратских сайтов до сих пор на первых строчках поисковых запросов. В «Яндексе» некоторые из них закреплены наверху с пометкой «Реклама». Получается, крупнейший интернет-ресурс страны кормится с мошенников? В компании наш запрос на эту тему оставили без внимания.
Цена за билет группового этапа на левом рынке стартует от 20.000 рублей. По официальным расценкам, за такую сумму продается билет на 1/4 финала.
— Билеты настоящие, гарантия 100%, — убеждал меня по ту сторону провода перекупщик, — мы продаем спонсорские билеты и пригласительные, они точно будут, поэтому у нас вам не надо ждать никакой очереди. Места подберем вам самые лучшие. Какие конкретно, пока сказать не можем: билетов еще ни у кого нет, они еще не отпечатаны.
Доставить билеты ценой от 20 до 150 тысяч рублей мне предложили почтой.
Приглашения и корпоративные билеты и правда часто продают перекупщики, причем даже на самые обычные матчи чемпионата России, но вряд ли их будет выпущено столько, что хватило бы на все 822 интернет-ресурса.
Кажется, система защиты FIFA по продаже билетов пока что проигрывает всухую нашим спекулянтам. Решающая схватка начнется 30 апреля, когда стартует открытая продажа в кассах.
* * *
Материал вышел в издании «Собеседник» №11-2018.
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