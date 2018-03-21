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Юрий Семин: В 2005-м для ЦСКА расчищали недельные циклы, теперь же ничего подобного не было
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Юрий Семин: В 2005-м для ЦСКА расчищали недельные циклы, теперь же ничего подобного не было 

Советский спорт 7 часов назад
«Локомотив» по сумме двух матче 1/8 финала Лиги Европы проиграл мадридскому «Атлетико» и выбыл из розыгрыша еврокубка. В ¼ финала турнира вышел ЦСКА, которому на этой стадии придется сыграть с лондонским «Арсеналом».
"Прежде всего отмечу, что «Локомотив» впервые в истории дошел до 1/8 финала Лиги Европы, где ждал заведомо более сильный соперник. Мы не заслуживали настолько крупного поражения, но шансов против «Атлетико» объективно было мало, хоть с рискованной тактикой, хоть без. Закономерен итог и с точки зрения календаря. Вспомните, в каком режиме играл ЦСКА в 2005 году, когда армейцы взяли Кубок УЕФА. Три матча РФПЛ с их участием были перенесены с весны на лето, специально расчищались недельные циклы. Теперь же ничего подобного не было. Перед «Ниццей» удалось выкроить неделю — получился хороший результат. А перед встречами с «Атлетико» каждый раз не хватало одного-двух дней. Думаете, организм после матчей по колено в снегу способен быстро восстановиться для игры в Мадриде? Это очень сложно. Тем более что весенняя часть сезона у нас только стартовала, физически команда еще не вработалась", — приводит слова Семина «Матч ТВ».
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