Абдуллаев: Навруз в Москве покажет мигрантам, что они не чужие в России

В столице России 25 марта на территории ВДНХ отпразднуют Навруз, гостей праздника ждет интересная развлекательная программа, фестиваль плова, а также концерт национальных коллективов.

Абдуллаев\: Навруз в Москве показывает мигрантам, что они не чужие в России

В эти дни главное — хорошее настроение, сказал Хабиб Абдуллаев . По его словам, данный праздник отмечают независимо от социального статуса и положения, но в узбекских селах он особенно популярен, а именно оттуда в Россию приезжает большая часть трудовых мигрантов.

"Они работают шесть дней в неделю, имея один выходной — воскресенье, особенно не разгуляешься. Но, конечно, им хочется отметить Навруз", — сказал Хабиб Абдуллаев на пресс-конференции МИА «Россия Сегодня» , организованной Sputnik Таджикистан.

По его словам, в местах празднования наблюдается большой наплыв именно трудовых мигрантов, потому что, находясь далеко от дома, им хочется хоть как-то приобщиться к празднику.

"Такие мероприятия, как проводится на ВВЦ (ВДНХ —ред.), это сигнал мигрантам — вы здесь не на чужой земле. Это очень важно для будущего. Это формирует у трудовых мигрантов из Таджикистана и Узбекистана ощущения, что они находятся в братской стране, а не просто где-то на заработках, на чужбине, где их гонят и притесняют", — сказал Хабиб Абдуллаев.

Он напомнил, что в России много мусульман, это тоже связывает мигрантов с местным населением.