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Абдуллаев: Навруз в Москве покажет мигрантам, что они не чужие в России
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Абдуллаев: Навруз в Москве покажет мигрантам, что они не чужие в России 

Sputnik Узбекистан 1 час назад
Фото: Sputnik Узбекистан
В столице России 25 марта на территории ВДНХ отпразднуют Навруз, гостей праздника ждет интересная развлекательная программа, фестиваль плова, а также концерт национальных коллективов.
Абдуллаев\: Навруз в Москве показывает мигрантам, что они не чужие в России
В эти дни главное — хорошее настроение, сказал Хабиб Абдуллаев. По его словам, данный праздник отмечают независимо от социального статуса и положения, но в узбекских селах он особенно популярен, а именно оттуда в Россию приезжает большая часть трудовых мигрантов.
"Они работают шесть дней в неделю, имея один выходной — воскресенье, особенно не разгуляешься. Но, конечно, им хочется отметить Навруз", — сказал Хабиб Абдуллаев на пресс-конференции МИА «Россия Сегодня», организованной Sputnik Таджикистан.
По его словам, в местах празднования наблюдается большой наплыв именно трудовых мигрантов, потому что, находясь далеко от дома, им хочется хоть как-то приобщиться к празднику.
"Такие мероприятия, как проводится на ВВЦ (ВДНХ —ред.), это сигнал мигрантам — вы здесь не на чужой земле. Это очень важно для будущего. Это формирует у трудовых мигрантов из Таджикистана и Узбекистана ощущения, что они находятся в братской стране, а не просто где-то на заработках, на чужбине, где их гонят и притесняют", — сказал Хабиб Абдуллаев.
Он напомнил, что в России много мусульман, это тоже связывает мигрантов с местным населением.
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