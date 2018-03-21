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«Вместо мяча бак из-под дёгтя»: футбольные стихи
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«Вместо мяча бак из-под дёгтя»: футбольные стихи 

Евро-футбол.Ру 1 час назад
Фото: Евро-футбол.Ру
21 марта отмечается Всемирный день поэзии. Портал "Евро-Футбол.Ру" решил подготовить к этой дате подборку стихотворений отечественных поэтов об игре номер один. И вот что у нас получилось.
Осип Мандельштам — «Футбол»:
Телохранитель был отравлен.
В неравной битве изнемог,
Обезображен, обесславлен,
Футбола толстокожий бог.
И, с лёгкостью тяжеловеса
Удары отбивал боксёр:
О, беззащитная завеса,
Неохраняемый шатёр!
Должно быть как толпа сгрудилась,
Когда, мучительно жива,
Не допив кубка, покатилась
К ногам тупая голова.
Неизъяснимо лицемерно
Не так ли кончиком ноги
Над тёплым трупом Олоферна
Юдифь глумилась…
Осип Мандельштам — «Второй футбол»:
Рассеян утренник тяжёлый,
На босу ногу день пришёл;
А на дворе военной школы
Играют мальчики в футбол.
Чуть-чуть неловки, мешковаты —
Как подобает в их лета, —
Кто мяч толкает угловатый,
Кто охраняет ворота…
Любовь, охотничьи попойки —
Всё в будущем, а ныне — скорбь
И вскакивать на жёсткой койке,
Чуть свет, под барабанов дробь!
Увы: ни музыки, ни славы!
Так, от зари и до зари,
В силках науки и забавы
Томятся дети-дикари.
Осенней путаницы сито.
Деревья мокрые в золе.
Мундир обрызган. Грудь открыта.
Околыш красный на земле.
Саша Чёрный — «На пустые», стих I — «Футбол»:
Три подмастерья, —
Волосы как перья,
Руки глистами,
Ноги хлыстами
То в глину, то в ствол, —
Играют в футбол.
Вместо мяча
Бак из-под дёгтя…
Скачут, рыча,
Вскинувши когти,
Лупят копытом, —
Визгом сердитым
Тявкает жесть:
Есть!
Тихий малыш
В халатике рваном
Притаился, как мышь,
Под старым бурьяном.
Зябкие ручки
В восторге сжимает,
Гладит колючки,
Рот раскрывает,
Гнётся налево-направо:
Какая забава!
Николай Отрада — «Футбол»:
И ты войдёшь. И голос твой потонет
В толпе людей, кричащих вразнобой.
Ты сядешь. И как будто на ладони
Большое поле ляжет пред тобой.
И то мгновенье, верь, неуловимо,
Когда замрёт восторженный народ, —
Удар в ворота! Мяч стрелой и… мимо.
Мяч пролетит стрелой мимо ворот.
И, на трибунах крик души исторгнув,
Вновь ход игры необычайно строг.
Я сам не раз бывал в таком восторге,
Что у соседа пропадал восторг,
Но на футбол меня влекло другое,
Иные чувства были у меня:
Футбол не миг, не зрелище благое,
Футбол другое мне напоминал.
Он был похож на то, как ходят тени
По стенам изб вечерней тишиной.
На быстрое движение растений,
Сцепление дерев, переплетенье
Ветвей и листьев с беглою луной.
Я находил в нём маленькое сходство
С тем в жизни человеческой, когда
Идёт борьба прекрасного с уродством
И мыслящего здраво с сумасбродством.
Борьба меня волнует, как всегда.
Она живёт настойчиво и грубо
В полёте птиц, в журчании ручья,
Определённа, как игра на Кубок,
Где никогда не может быть ничья.
Кирилл Иванцов
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