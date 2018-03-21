Маркос Алонсо: «Надеюсь, Мората все же поедет на чемпионат мира»

Защитник «Челси» Маркос Алонсо заявил, что его партнер по сборной Испании Альваро Мората был недоволен тем, что его не вызвали в национальную команду. Алонсо рассчитывает, что Мората все же поедет на чемпионат мира в Москву.

— Альваро был не слишком рад. Ему пришлось пройти через непростой период, когда он восстанавливался после травмы спины. Сейчас он готов на 100%, а недавно забил гол, — цитирует La Roja Алонсо. — Он очень важный игрок для нас. Надеюсь, что он удачно сыграет в концовке сезона и поедет на чемпионат мира.