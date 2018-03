Три человека стали жертвами взрыва в итальянской Катании

В итальянском городе Катания, что на восточном побережье острова Сицилия, прогремел взрыв. Он произошел в небольшой мастерской по ремонту велосипедов. Погибли три человека, сообщило издание Rai News.

По предварительным данным, помещение взорвалось

из-за утечки газа.

Un’esplosione ha sventrato un palazzo in pieno centro a #Catania. La causa una fuga di gas in un’officina in cui si riparano biciclette. Tre le vittime accertate. Tra loro il titolare e due vigili del fuoco. Le ultime notizie in diretta con @guglielmotroina al tg della 00.10 pic.twitter.com/WeK8ZYRt0Y

— TGR Rai Sicilia (@TgrSicilia) 20 марта 2018 г.

В результате ЧП погиб

60-летний

владелец мастерской и двое пожарных. Еще двое пострадавших госпитализированы в тяжелом состоянии.

Мэр Катании Энцо Бьянко назвал произошедшее трагедией для города.

