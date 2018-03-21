Фарерские острова — Латвия. Прогноз и ставки на товарищеский матч 22 марта

Фарерские острова

В отборочной компании к ЧМ-2018 предстоящие соперники выступали в одной группе. Островитяне в первом матче между оппонентами, который прошел в Латвии, одержали неожиданную победу со счетом 2:0. В Торсхавне встреча не порадовала забитыми мячами (0:0).

«Красно-сине-белые» в итоге заняли 4-е место в группе Б, одержав 2-е победы в 10-и поединках. Еще в 3-х встречах с их участием была зафиксирована ничья и 5-ть матчей фарерцы проиграли. Примечательно, что рыбаки смогли забить в отборе всего 4-е мяча.

Помимо виктории, которую островитяне добыли в Риге, они на своем поле смогли переиграть Андорру со счетом 1:0.

Подопечные Ларса Ольсена после завершение отборочных матчей еще на проводили контрольных поединков. Последний раз фарерцы выходили на поле 10 октября прошлого года. Тогда они в Будапеште уступили сборной Венгрии, пропустив на 81-й минуте матча.

Внутреннее первенство стартовало еще 11-го марта. На данный момент участники успели провети уже по 2-а поединка.

Латвия

Латыши в своей отборочной группе заняли 5-е место. В 10-и встречах квалификации они заработали только 7-м баллов.

Футболисты Александра Старкова только в 2-х встречах одержали победы. Одолели только явного аутсайдера группы — Андорру в 2-х матчах. В первом туре нанесли андоррцам гостевое поражение со счетом 1:0, дома разгромили аутсайдера (4:0).

«Красно-бело-красные» еще в одном поединке сыграли вничью с фарерцами (0:0), а в остальных встречах проиграли. В 10-и матчах забили 7-м мячей, что правда, 5-ти из них в ворота сборной Андорры.

Так же латыши успели сыграть еще 3-и контрольных поединка. И во всех проиграли. В ноябре 2017 году они уступили Саудовской Аравии (0:2) и Косово (3:4). В новом году команда Старкова минимально проиграла Южной Кореи со счетом 0:1.

Чемпионат Латвие еще не стартовал. Его старт намечен на 31-е марта.

Прогноз

В предстоящем поединке букмекеры не отдают предпочтение ни одной из команд. Оценивая их шансы почти одинаковыми коэффициентами — 2,60 и 2,65 соответственно. На ничью предлагают — 3,60.

В предстоящем поединке лучше поставить на голы, так как обе сборные демонстрируют неважный футбол в атаке.

Предлагаем сделать ставку в этом матче на ТМ 2,5 за 1,68.