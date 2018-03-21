Как уберечься от «развода» при купле-продаже автомобиля

Удивительно, как быстро развивается сейчас сфера мошенничества. Она уже достигла того уровня, когда выхватить у человека чемодан с деньгами или достать у дамы из сумочки кошелек стало считаться прошлым веком и уделом мелочных «непрофессионалов». Уважающий себя аферист развернет перед вами настоящее представление с талантливыми актерами и умело расставленными декорациями.

Почти что каждый из нас уверен в том, что он самый умный и никто и никогда его не сможет провести. Но, к сожалению, излишняя самоуверенность и самомнение — первый шаг к «разбитому корыту». Так что всем, кто планирует продать или купить автомобиль, рекомендуем держать ухо востро плюс ознакомиться с самыми распространенными сценариями аферы. Конечно, изобретательность мошенников позволяет им не останавливаться на достигнутом, придумывая новые способы обмана при покупке авто или его продаже, но мы постараемся дать вам хотя бы общее представление о том, где таятся самые большие риски.

«Развод» по телефону

Почти что безобидные, но все-таки неприятные способы обмана покупателей авто — телефонные. Они рассчитаны на тех, кто сидит с газетой в руках или ноутбуком на коленях и ищет в объявлениях приятное сочетание цены, новизны и комплектации автомобиля. Увидев новенькую и нашпигованную всевозможными девайсами машину, предлагаемую практически за бесценок, окрыленный покупатель начинает звонить по указанному номеру. Трубку никто не берет — звонящий внимательно слушает автоответчик. Впоследствии выясняется, что указанный в объявлении телефонный номер принадлежит к коммерческой сети, а за одно только соединение снимается несколько десятков рублей. Что касается владельца автомобиля, то его, конечно же, не существует. Как уберечься от аферы по телефону? Попробуйте забить номер в поисковой системе — если он относится к коммерческой сети, то должен будет высветиться. Впрочем, даже если на другом конце провода трубку взяли, от аферы по телефону вы все еще не застрахованы. После обсуждения всех деталей продавец авто может попросить вас вместо залога наличными перечислить деньги на мобильный. Это представляется очень удобным, плюс суммы запрашивают небольшие, плюс разговор ведет тонкий психолог, знающий толк в уговорах. Не ведитесь.

Расчет «куклой»

Эта схема подходит как для аферы с продажей автомобиля, так и для обмана с его покупкой. Предположим, вы — владелец авто. Перед встречей с покупателем все ваши мысли сосредоточены на том, как скрыть недостатки машины и как не позволить ему снизить цену. Конечно, безотказный покупатель автомобиля, довольный его комплектацией и стоимостью, поднимет настроение и вызовет симпатию. Продавец авто с удовольствием отдает ключи и документы, пересчитывает количество аккуратно сложенных денежных пачек и жмет руку своему покупателю. Новый водитель садится за руль и уезжает, а продавец позже обнаруживает, что пачки или пропечатаны с одной стороны, или первая и последняя купюры настоящие, а остальные — обыкновенная бумага.

Фальшивые купюры может взять на вооружение и продавец, взяв с покупателя деньги, а потом неожиданно передумав продавать машину. В итоге возвращает он «куклу», а покупатель остается и без денег, и без машины.

Покупка машины по доверенности

В принципе, это дело законное и не предосудительное. По-хорошему, при покупке автомобиля нужно вместе с владельцем съездить в оценочный пункт, а затем переоформить машину в ГИБДД . Но это сложно, затратно, бюрократично, хотя и куда более надежно. Вариант попроще и подешевле — купить автомобиль по доверенности с правом его передоверия и продажи. Три года покупатель будет кататься, не зная бед и хлопот, а потом машину придется передоверить или продать. В противном случае нужно будет искать предыдущего владельца, чтобы он опять передоверил свою бывшую машину. А вот захочет ли он делать это повторно и бесплатно, и удастся ли его вообще найти — уже совсем другой вопрос. Пожалуй, если с бывшим владельцем не поддерживаются отношения, да и в целом он не внушает доверия, от подобных сделок лучше сразу отказаться.

Виртуозы актерского мастерства

Аферисты очень любят работать в паре — так им проще втереться в доверие и «облапошить» наивного покупателя. К примеру, мошенник после знакомства на авторынке с потенциальным покупателем предлагает ему купить машину своего хорошего приятеля. Цена, конечно же, должна быть низкой, а машина — хорошо укомплектованной. Так, покупатель со своим новым знакомым едет по оговоренному адресу, у подъезда их встречает «хороший приятель» в халате и домашних тапочках. Он показывает и расхваливает автомобиль, документы у него все готовы и лежат дома на столике. Покупатель отдает деньги, а продавец возвращается домой за документами с условием, что выйдет «через минутку». «Через минутку» новый знакомый покупателя идет за своим товарищем, чтобы его ускорить. А еще «через минутку» выясняется, что подъезд сквозной, а передать документы на автомобиль некому, да и никогда не было.

Грубые способы «купли-продажи»

Не все аферисты работают одинаково тонко и «деликатно». Некоторые из них до горя прямолинейны. Например, уговаривают владельца авто провести тест-драйв в отдаленном районе, а посреди дороги просто высаживают его из машины. Могут поступить и по-другому: честно отдать нужную сумму денег, а затем незаметно «провести» бывшего владельца авто и по дороге забрать у него деньги.

Застраховаться от аферистов на 100% не удастся никому, но это не повод впадать в панику. Ничего не бойтесь и ничего не стесняйтесь. Наводите справки в ГИБДД о машине, которую хотите купить, убедитесь, что она не угнана. Запрашивайте все возможные документы, задавайте любые интересующие вопросы. А еще лучше — ходите на переговоры с кем-то, у кого есть хороший опыт в таких делах. Помните, пока ваши деньги или машина при вас — вас еще никто не кинул. Возврата нет уже тогда, когда вы отдали свое в чужие руки.