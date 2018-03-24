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200 атлетов борются за Кубок губернатора по дзюдо в Челябинске
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200 атлетов борются за Кубок губернатора по дзюдо в Челябинске 

Хорошие новости 1 час назад
Фото: Хорошие новости
В Челябинск съехались спортсмены со всей России и из Казахстана. Сегодня, 24 марта, на Южном Урале начались соревнования по дзюдо на Кубок губернатора.
— Ежегодный турнир проводится уже в 18-й раз. И еще ни разу кубок не покидал пределы Челябинской области. Всегда его завоевывали южноуральские атлеты. Например, в прошлом году хозяева выиграли 11 медалей. Из них две золотые, три серебряные и шесть бронзовых, — говорят организаторы.
В турнире участвуют около 200 дзюдоистов. Они могут выполнить норматив и получить звание «мастер спорта» на состязаниях. Атлеты соревнуются в семи весовых категориях: до 60, 66, 73, 81, 90, 100 и свыше 100 кг.
Завтра, 25 марта, пройдут финальные бои и награждение. Турнир идет в Центре олимпийской подготовки по дзюдо (Университетская набережная, 22-В).
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