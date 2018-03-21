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Интерфейс на английском языке появится в мобильном приложении московского каршеринга к ЧМ
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Интерфейс на английском языке появится в мобильном приложении московского каршеринга к ЧМ 

РИАМО 44 минуты назад
Фото: РИАМО
К чемпионату мира по футболу 2018 года в мобильном приложении каршеринга «Делимобиль» появится функция перевода интерфейса на английский язык, сообщил РИАМО генеральный директор компании Леонид Сысоев.
«К чемпионату мира по футболу в приложении («Делимобиль» — ред.) добавится английский язык», — сказал Сысоев.
Каршеринг — это система поминутной аренды автомобилей. Она начала работать в столице в сентябре 2015 года. Арендовать машину могут автолюбители не моложе 21 года с водительским стажем не менее двух лет. В настоящий момент в столице работают операторы «Делимобиль», Car5, Anytime, YouDrive, EasyRide, BelkaCar, «Карусель» и Carenda.
Чемпионат мира по футболу FIFA пройдет с 14 июня по 15 июля 2018 года. Россия в первый раз в своей истории станет страной-хозяйкой мирового первенства. Проведение чемпионата запланировано на 12 стадионах в 11 городах РФ. Матчи примут Санкт-Петербург, Калининград, Волгоград, Казань, Сочи и еще несколько городов. Матч открытия и финал мундиаля пройдут в Москве в «Лужниках».
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