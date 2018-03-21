«Краснодар» оступается, Шалимов остаётся: Когда Галицкий «примагнитит» нового тренера

Второй сезон подряд «Краснодар» проваливает концовку, являясь реальным претендентом если не на чемпионство (в том году лихо ускакал " Спартак , в этом «Локомотив»), то на место в лигочемпионской зоне точно. Злые языки отправляют Игоря Шалимова в отставку каждый раз, когда «Краснодар» по своей неопытности (откуда она только берётся ежегодно?) упускает полагающиеся ему по статусу очки в РФПЛ. Амбициозная южная команда сыпется в решающий момент, демонстрируя блеклую игру в сильнейшей командной линии, атакующей. Но тренер держится, дальше слухов дело не доходит. Портал "Евро-футбол.ру" размышляет, откуда у Игоря Шалимова такой колоссальный кредит доверия Сергея Галицкого

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В этом сезоне борьба за Лигу чемпионов выглядит особенно остро. Как только «Краснодар» стал главным преследователем «Локомотива», моментально была выдана серия из двух матчей без забитых мячей, в которых команда Шалимова заработала всего одно очко. Конкурировать пришлось с «Динамо» и «Уфой», на бумаге в копилку добавляется 6 баллов. На деле все получилось совершенно иначе. «Динамовцы» без особых проблем сохранили свои ворота в неприкосновенности, а уфимцы сподобились ещё и на разящую контратаку.

Пошли после этого слухи об отставке Шалимова? Нет. С одной стороны — логично. Менять тренера сейчас, на финишном отрезке чемпионата, ход чересчур импульсивный. Расчётливый руководитель Сергей Галицкий на него не способен. С другой стороны, мудрый руководитель уже должен бы сделать себе пометку. В решающий отрезок Шалимов перегорает. А с ним и его подопечные. Пропадает всё то, за что Галицкий так ценит Игоря Михайловича. Нет ажурной игры в атаке, замысловатых «стеночек», своевременных забеганий. Вместо этого нервы, ссоры, невыразительная игра, невынужденные потери. К тому же, смена тренера — это всегда серьёзный эмоциональный импульс, так необходимый краснодарцам.

Проблема точно в психологии. Шалимов три года тренировал женскую сборную России, такой же мягкий подход явно не годится для настроя на матч краснодарских «быков». Показателен эпизод прошлого матча с «Уфой». Краснодарцы семьдесят минут мыкались на чужой половине поля, упираясь в грамотно организованную оборону Семака. Игорь Шалимов решил разнообразить игру, выпустив вместо центрального полузащитника Мамаева крайка Жоаозиньо. Павел воспринял это как личную обиду, начал кричать, возмущаться, продолжив громкие разговоры и на скамейке запасных.

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На беду Шалимова эта замена не ограничилась обидой Мамаева. Через две минуты именно по краю Жоаозиньо промчался Живоглядов, отдав голевую передачу на Пауревича. Оставалось 20 минут, и тут обнажилась ещё одна психологическая проблема «Краснодара» — неумение включаться в нужный момент. «Быки» играют по настроению, и если у команды что-то не получается, то ситуация по ходу матча не изменится. После пропущенного мяча уфимцы спокойно отбили все наскоки «Краснодара», лишь однажды после суматохи упустив опасный удар головой Фёдора Смолова . Продуманных, расчерченных атак краснодарцы не провели, привыкший спасать Александр Беленов даже не ощутил давления.

"Уфа" в очередной раз показала всей России слабость «Краснодара», хотя это уже стало лишним подтверждением. Игорь Шалимов не умеет настраивать команды на важные матчи, будь они хоть против сильных, хоть против слабых команд. В этом сезоне «быки» проиграли все (!) матчи клубам из лидирующей группы. Дважды игроков Шалимова «отшлёпал» Массимо Каррера, по разу обыграли краснодарцев ЦСКА, "Зенит" и «Локомотив». В Англии очень любят считать статистику очных матчей «большой пятёрки», по такому принципу в рамках РФПЛ «Краснодар» сидит с баранкой. Ромелу Лукаку получает огромную долю критики за неумение забивать сильным соперникам, у нас же целая команда разучилась забивать в матчах с топ-клубами. В первом круге все флагманы российского футбола обыграли «Краснодар» всухую, во второй половине чемпионата «Спартак» сжалился над «быками», позволив Классону забить при счёте 0:3. Затем, правда, Промес вернул на табло разгромный счёт.

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"Краснодар" по-человечески жалко. Амбициозная, играющая, молодая команда, таким нельзя не симпатизировать. Но нет в клубе стержня, а без характера нет побед. Даже деньги и талантливые игроки не могут с ходу побеждать. Свежий пример из Лиги чемпионов, когда "Реал" деклассировал «ПСЖ», тому подтверждение. «Краснодар» уже второй год наступает на одни и те же грабли. Шалимов говорит, что знает, над чем работать, но прогресса не видно. Психология хромает. Как только «Краснодару» предстоит поединок против топ-клуба или важный матч с аутсайдером — жди беды. Решающий отрезок чемпионата, сложный в психологическом плане — мы знаем, кто посыплется первый.

Уже не сошлёшься на неопытность, несыгранность. «Краснодар» несколько лет фигурирует в еврокубковой зоне, понюхал пороху в Лиге Европы, сформирован и костяк команды, регулярно пополняющийся перспективными игроками. Подрастает талантливая молодёжь, уже представляющая собой грозную силу в Европе. Только в серии пенальти «Реал» сумел остановить краснодарских юношей. При всём при этом взрослой команде зацепиться за Лигу чемпионов вновь будет сложно. Последние неудачи оставляют «быкам» небольшие шансы в борьбе за третье место, но матёрые ЦСКА и «Зенит» приложат все усилия в борьбе за участие в главном клубном турнире, и выглядят явными фаворитами.

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Ситуация повторяется второй год, но главного тренера отправляют в отставку только слухи. Позиция Сергея Галицкого понятна, нужно дать Шалимову поработать, раскрыться, вечная тренерская чехарда нанесёт ещё больше вреда. Может быть, президент «Краснодара» просто не видит реальных кандидатов на замену. Однако все факты говорят о том, что во время чемпионата мира Галицкий займётся поисками серьёзного, опытного наставника. Команде нужно править психологию, талантливые игроки и деньги уже есть, суперсовременный стадион ждёт результатов.