Сноубордист Михаил Слинкин. Дебют на Паралимпиаде

Ханты-Мансийский парасноубордист Михаил Слинкин , выступавший на Паралимпийских играх в Южной Корее в двух дисциплинах «параллельный слалом» и «банкед-слалом», не завоевал медалей, однако вошёл в топ 10 лучших сноубордистов планеты среди лиц с инвалидностью. Молодой атлет настроен решительно и планирует через четыре года в Пекине взойти на пьедестал.

Как мы писали ранее, в параллельном слаломе Михаил сумел войти в топ 16, однако в 1/8 столкнулся с лидером заезда американцем Майком Минором и выбыл из борьбы за медали. В банкед-слаломе в первом заезде он показал 19-й результат со временем 1 минута и 5,15 секунды. Это был достаточно слабый результат — Михаил отставал от лидера почти на 12 секунд. Однако во втором заезде югорчанин сумел собраться и улучшил свой результат почти на 6 секунд — 57,79. Разрыв с претендентом на золото сократился, но в третьем, финальном, заезде несмотря на то, что наш атлет преодолел трассу за 57 секунд, лидер также улучшил свои показатели. В итоге победу праздновал всё тот же Майк Минор. Слинкин же показал 10-й результат среди спортсменов с поражением верхних конечностей, став лучшим среди российских парасноубордистов. Его коллеги по сборной Владимир Игушкин и Александров Цыганков заняли 16 и 19 места соответственно, правда, уже среди спортсменов с легким поражением или ампутированием одной или двух ног ниже колена.

Как рассказал Михаил Слинкин, 19 марта вместе с командой вернувшийся из Южной Кореи в Москву, он доволен своим выступлением на первой для него Паралимпиаде.

«Я благодарен Югре за большую поддержку. За акции, что ребята из Центра адаптивного спорта, и не только, проводили. Отдельное спасибо за ролик югорским полицейским, что они сняли, катаясь на сноубордах. Я как Член Общественного совета при УМВД России по ХМАО и просто атлет им очень признателен», — подчеркнул Слинкин.

Кроме того, югорского атлета в составе сборной страны 20 марта в Кремле принял Владимир Путин , который отметил тот факт, что наши паралимпийцы в тяжёлых условиях сделали всё, что от них зависело, и достойно выступили, заняв в общем зачёте итоговое второе место, которое, впрочем, не признал Международный Паралимпийский комитет. Он показательно вывесил итоговые результаты без паралимпийских атлетов из России, поставив на первое место США, на второе Канаду, а на третье Францию.

На такой выпад Член Совета Федерации от Югры Эдуард Исаков отметил, что МПК таким пренебрежительным отношением показывает лишь свою слабость перед нашей страной, её гражданами и атлетами.

«Не удалось не допустить, не удалось победить, мол, хоть так «подпортим» русским праздник. Что ж, могу смело заявить — не вышло. Сегодня наших атлетов встречают как национальных героев. В Югре 21 марта также ждут Михаила в аэропорту Ханты-Мансийска, чтобы лично сказать, что при таких условиях, которые создавал МПК, он сделал всё, что мог», — отметил сенатор Эдуард Исаков.