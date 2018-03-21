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Борис Игнатьев: Думаю, что проиграем бразильцам 0:1 или 1:2
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Борис Игнатьев: Думаю, что проиграем бразильцам 0:1 или 1:2 

Советский спорт 51 минуту назад
— Сегодня мы находимся накануне серьезных событий для нашей сборной команды, — приводит слова Игнатьева Rusfootball.Info. — В последнее время у нас были соперники разного «калибра». Были команды, в матчах с которыми мы проверяли кандидатов, где была возможность стабилизировать состав. И все здесь было направлено на то, чтобы почувствовать игроков, соответствующих задачам и идеям руководства команды. В последних товарищеских матчах, когда мы встречались со сборными Аргентины и Испании, наши футболисты уже были заточены на то, чтобы проверить себя, проверить командное построение на фоне не безоблачного неба, а серьезных соперников, которых мы увидим на чемпионате мира. Сейчас пришел момент, когда мы практически вышли на финишную прямую. И здесь нужно уже говорить о готовности. Готовности не в плане функций и кондиций, а в плане реализации командной игры: как она будет выглядеть, будем ли мы действовать вторым номером или будем играть по ситуации? И сейчас у нас встречи с двумя сильными соперниками — командами Бразилии и Франции. Здесь у нас есть хорошая возможность проверить себя и нарисовать объективную картину состояния нашей команды накануне чемпионата мира. Почему такой выбор соперников? Потому что такое время: сейчас мы должны соревноваться с грандами. Чтобы убедиться в настоящем, а не мнимом состоянии игроков нашей сборной.
— Какого результата ждете в игре с бразильцами? — Думаю, наши ребята проиграют. Счет 0:1 или 1:2. Это, исходя из того, что имеем за душой и того, что есть «по другую сторону баррикад».
23 марта в Москве на стадионе «Лужники пройдет товарищеская игра сборных России и Бразилии. 27 марта в Санкт-Петербурге встретятся россияне и французы.
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