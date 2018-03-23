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Заслуженный тренер Игнатьев оценил потерю Неймара для сборной Бразилии
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Заслуженный тренер Игнатьев оценил потерю Неймара для сборной Бразилии 

Газета.Ru 7 часов назад
Фото: Reuters
Бывший главный тренер сборной России Борис Игнатьев высказал мнение, что потеря Неймара для сборной Бразилии не станет трагедией в предстоящих матчах. Слова заслуженного специалиста приводит Rusfootball.info.
"Думаю, что отряд не заметит потерю бойца. Пусть это и футболист высочайшего уровня. Но там что ни игрок, то мастер. И в плане индивидуальных качеств, и в плане командных устремлений", — сказал Игнатьев.
Он отметил, что сейчас в футболе самое важное — это умение вписать индивидуально сильного мастера в решение командных задач.
"Конечно, Неймар для бразильцев — потеря, но не настолько, чтобы можно было разводить руками, охать и говорить, что это катастрофа. Но, конечно, без того игрока много теряет зритель. Зритель всегда ждет лучших из лучших игроков. Таких, как Месси и Роналду. Чтобы воочию можно было увидеть их искусство", — добавил застуженный тренер.
Ранее Игнатьев оценил предстоящих соперников сборной Россиии.
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