Заслуженный тренер Игнатьев оценил предстоящих соперников сборной Россиии

Бывший главный тренер сборной России Борис Игнатьев оценил предстоящих соперников национальной команды — сборные Бразилии и Франции. Слова заслуженного специалиста приводит Rusfootball.info.

"Мне не очень корректно это обсуждать: тренер команды — Станислав Черчесов — у него все под руками. Конечно, в сборных Бразилии и Франции собран цвет мирового футбола. Но они сейчас тоже формируют свое истинное командное лицо. Здесь, конечно, нам нужно будет отдавать пространство, отходить к центральному кругу и выстраивать некий игровой «поршень», который по ситуации будет разжиматься, как гармошка, и мы будем проводить атакующие действия", — сказал Игнатьев.

Он отметил, что в центральной части поля надо прессинговать.

"Потому что ни в коем случае нельзя давать сопернику проявлять свое высочайшее игровое умение. Надо сделать все возможное, чтобы оставить минимум игрового пространства и заставлять соперника на этих участках ошибаться в выборе следующего хода. Тогда, наверное, мы можем достичь положительного результата", — добавил Игнатьев.

Ранее Игнатьев оценил предстоящие матчи с Бразилией и Францией.