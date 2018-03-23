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Заслуженный тренер Игнатьев оценил предстоящих соперников сборной Россиии
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Заслуженный тренер Игнатьев оценил предстоящих соперников сборной Россиии 

Газета.Ru 41 минуту назад
Фото: Газета.Ru
Бывший главный тренер сборной России Борис Игнатьев оценил предстоящих соперников национальной команды — сборные Бразилии и Франции. Слова заслуженного специалиста приводит Rusfootball.info.
"Мне не очень корректно это обсуждать: тренер команды — Станислав Черчесов — у него все под руками. Конечно, в сборных Бразилии и Франции собран цвет мирового футбола. Но они сейчас тоже формируют свое истинное командное лицо. Здесь, конечно, нам нужно будет отдавать пространство, отходить к центральному кругу и выстраивать некий игровой «поршень», который по ситуации будет разжиматься, как гармошка, и мы будем проводить атакующие действия", — сказал Игнатьев.
Он отметил, что в центральной части поля надо прессинговать.
"Потому что ни в коем случае нельзя давать сопернику проявлять свое высочайшее игровое умение. Надо сделать все возможное, чтобы оставить минимум игрового пространства и заставлять соперника на этих участках ошибаться в выборе следующего хода. Тогда, наверное, мы можем достичь положительного результата", — добавил Игнатьев.
Ранее Игнатьев оценил предстоящие матчи с Бразилией и Францией.
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