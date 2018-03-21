Анатолий Вассерман приедет в Ульяновск на IT-конференцию «Стачка»

VII Международная IT-конференция «Стачка» пройдет 6 и 7 апреля в Ульяновске. Специальным гостем конференции станет журналист, публицист, телеведущий, политический консультант, победитель интеллектуальных телеигр Анатолий Вассерман

Анатолий Александрович выступит на конференции с докладом о будущем России через 30 лет в контексте будущего всей цивилизации. «Выступление Анатолия Александровича построено на наблюдении за различными факторами в мире и попытками мысленно их развить. Это мониторинг экономики, технологии и политики, расчет, по какому пути они пойдут и что будет с нами при таком развитии событий» — сообщают организаторы мероприятия в соцсетях.