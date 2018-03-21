Ещё
Эскалатор остановили на станции метро «Динамо» из‑за упавшего мужчины
Далее:
Читайте также:
Ещё

Эскалатор остановили на станции метро «Динамо» из‑за упавшего мужчины 

РИАМО 36 минут назад
Фото: РИАМО
На станции столичного метро «Динамо» ехавшему на эскалаторе мужчине стало плохо и он упал, из-за этого эскалатор остановили, передает корреспондент РИАМО.
Инцидент произошел утром в среду. На спуске с эскалатора упал прилично одетый мужчина в возрасте около 50-55 лет. Диспетчер остановил эскалатор и попросил пассажиров передвигаться самостоятельно, соблюдая осторожность.
Около упавшего собрались несколько пассажиров, которые помогали ему встать. Самостоятельно мужчина подняться не мог, при этом видимых травм у него не было. Происшествие не привело к серьезной давке.
РИАМО: последние новости
Около 1 тыс новых машин появится в автопарке каршеринга «Делимобиль» к ЧМ‑2018 Стало известно, что чаще всего ищут россияне в интернете о кошках и собаках Воспитанница подмосковного детдома вошла в топ‑10 на соревнованиях по шахматам в Сочи
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Все больше стран хотят бойкотировать ЧМ-2018390
Стал известен размер премий для призеров Паралимпиады7
Раскрыта правда о победе СССР на ОИ-1972156
«Росгосстрах» прекратит спонсорство РФПЛ1
Желавшим бойкота РФ биатлонистам придумали наказание6
Видео
Рой Джонс записал поздравление для Путина
Бокс
«Че пыхтишь!» Тренер «Ак Барса» сорвался на журналиста
Хоккей
03:16
Шипулин готов отказаться от старта на Кубке мира
Биатлон
00:30
Россия представила гостевую форму на ЧМ-2018
Футбол
03:08
Два четверных Трусовой — это не сенсация. Это тупик
Фигурное катание
02:32
Олимпийская чемпионка неожиданно завершила карьеру
Биатлон
00:31
Евгению Медведеву из-за медали довели до слёз
Фигурное катание
02:17
Скончался Юрий Шаталов
Хоккей
09:07
Тутберидзе отреагировала на слухи об уходе Медведевой
Фигурное катание
00:45
Россиянка стала семикратной чемпионкой Паралимпиады
Биатлон
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение