Лукас Васкес: «Люди недооценивают „Ювентус“

Вингер мадридского "Реала" Лукас Васкес поделился мыслями в преддверии противостояния с «Ювентусом» в четвертьфинале Лиги Чемпионов.

"Сформировалось мнение, что мы фавориты. Но, на мой взгляд, люди недооценивают «Ювентус». Давайте не забывать, что они выходили в финал Лиги Чемпионов в прошлом году. Это итальянская команда, очень опытная, обыграть их будет очень сложно" — цитирует Васкеса Football Italia.

Напомним, что первый матч между «Ювентусом» и «Реалом» состоится 3 апреля в Турине, а ответный — 10 апреля в Мадриде.