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Лукас Васкес: «Люди недооценивают „Ювентус“
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Лукас Васкес: «Люди недооценивают „Ювентус“ 

Soccer News 5 часов назад
Фото: Soccer News
Вингер мадридского "Реала" Лукас Васкес поделился мыслями в преддверии противостояния с «Ювентусом» в четвертьфинале Лиги Чемпионов.
"Сформировалось мнение, что мы фавориты. Но, на мой взгляд, люди недооценивают «Ювентус». Давайте не забывать, что они выходили в финал Лиги Чемпионов в прошлом году. Это итальянская команда, очень опытная, обыграть их будет очень сложно" — цитирует Васкеса Football Italia.
Напомним, что первый матч между «Ювентусом» и «Реалом» состоится 3 апреля в Турине, а ответный — 10 апреля в Мадриде.
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