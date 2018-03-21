Фонд Ройзмана собирает деньги на «достойную смерть стариков»

Хоть 100, хоть 10 рублей.

Николай Фоменко призвал россиян собрать деньги на ремонт хосписа в Екатеринбурге. Актер снялся в социальной рекламе «Фонда Ройзмана» в числе других узнаваемых жителей России. Ролик появился на странице фонда в Facebook, передает "Уралинформбюро"

Недоумение пользователей соцсети вызвал посыл социальной рекламы — Фоменко предложил скидываться на «достойную смерть стариков».

"Я хочу вам сказать, что государство — это не они, государство — это мы. Это мы вместе объединяемся. По 50, по 100 рублей, по 10 рублей вкладываем, чтобы наши старики умирали достойно. Это и есть любить свою родину. Поэтому давайте поможем «Фонду Ройзмана» собрать деньги для того, чтобы закончить ремонт в этом хосписе", — призвал Николай Фоменко.

Видео: Фонд Ройзмана, facebook.com.

Запись в Facebook вызвала широкий отклик в соцсети. Под видеороликом появилось свыше 60 комментариев, большинство из которых — негативные.

"Само выражение «старики умирали достойно» пугает. Я бы хотела, чтоб они жили долго и счастливо. Достойно — это как? Не умерли с голода и холода?!", — написала пользователь Юля Папулина (здесь и далее орфография и пунктуация автора — прим. ред.).

"Умирали достойно? Может быть, лучше жили так же?!", — вторит ей Татьяна Дробязко.

"Нет коля! Государство это они! Бюджет у них! Налоги тоже! Их даже армия ужа охраняет их! Не стоит дудеть!", — отмечает пользователь Dmitry Sviridov.