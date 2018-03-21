Владимир Путин наградил красноярских паралимпийцев в Кремле

Президент Владимир Путин в Кремле наградил красноярских паралимпийцев, которые недавно вернулись из южнокейского Пхёнчхана.

«Вас не сломили ни жесткий эмоциональный прессинг, ни запрет национальной символики. Вы собрались, взяли все что хотели, все что смогли, причем брали не числом, а умением. Все мы рукоплескали и вашей стойкости, и вашему мастерству», — сказал Путин, обращаясь к спортсменам.

Алексея Бугаева президент наградил Орденом почёта, а Валерий Редкозубов получил медаль ордена «За заслуги перед Отечеством».