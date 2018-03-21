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Владимир Путин наградил красноярских паралимпийцев в Кремле
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Владимир Путин наградил красноярских паралимпийцев в Кремле 

АиФ Красноярск 7 часов назад
Фото: АиФ Красноярск
Президент Владимир Путин в Кремле наградил красноярских паралимпийцев, которые недавно вернулись из южнокейского Пхёнчхана.
Напомним, горнолыжники Алексей Бугаев и Валерий Редкозубов взяли на Играх четыре медали: золото, серебро, и две бронзы.
«Вас не сломили ни жесткий эмоциональный прессинг, ни запрет национальной символики. Вы собрались, взяли все что хотели, все что смогли, причем брали не числом, а умением. Все мы рукоплескали и вашей стойкости, и вашему мастерству», — сказал Путин, обращаясь к спортсменам.
Алексея Бугаева президент наградил Орденом почёта, а Валерий Редкозубов получил медаль ордена «За заслуги перед Отечеством».
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