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Десять человек пропали без вести в результате крушения судна для добычи песка в Малайзии
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Десять человек пропали без вести в результате крушения судна для добычи песка в Малайзии 

ИА Синьхуа 21 марта 2018
Фото: Газета "Труд"
Куала-Лумпур, 21 марта /Синьхуа/ — Судно для добычи песка потерпело крушение в среду утром в Малаккском проливе у берегов Малайзии, в результате по меньшей мере 10 членов экипажа пропали без вести. Об этом сообщил представитель местного Агентства по охране порядка на море.
На корабле находились 18 членов экипажа, включая 16 граждан Китая, одного — Малайзии и одного индонезийца. Трое из них были спасены, один погиб, еще 11 по-прежнему числятся пропавшими без вести.
Агентство получило сигнал бедствия около 08:50 по местному времени, после чего начало поисково-спасательную операцию. —0—
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