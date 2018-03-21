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Молния: Более десяти человек, предположительно, пропали без вести в результате крушения судна для добычи песка в Малайзии
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Молния: Более десяти человек, предположительно, пропали без вести в результате крушения судна для добычи песка в Малайзии 

ИА Синьхуа 7 часов назад
судна для добычи песка в Малайзии
ИА Синьхуа: последние новости
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