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Срочно: Двое китайцев с потерпевшего крушения земснаряда спасены у берегов Малайзии
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Срочно: Двое китайцев с потерпевшего крушения земснаряда спасены у берегов Малайзии 

ИА Синьхуа 23 марта 2018
Фото: Газета "Труд"
Муар /Малайзия/, 23 марта /Синьхуа/ — Двое китайцев были спасены с потерпевшего крушения у берегов Малайзии земснаряда. Об этом в пятницу сообщило посольство КНР в Малайзии.
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