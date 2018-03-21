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Чемпионат по футболу на снегу прошел в Сургуте
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Чемпионат по футболу на снегу прошел в Сургуте 

АиФ Югра 7 часов назад
Фото: АиФ Югра
Победителем в этом сезоне стала команда «Союз-Сибпромстрой», серебро получила команда ЗСК, на третьем месте расположилась команда Газмяс Минерал Ойл. В финале играли: «Союз-Сибпромстрой» — ЗСК, счет 4:1.
Как сообщает ugra-news, Союз не просто стал победителем, а защитил свой чемпионский титул. Однако, выиграть из-за погодных условий было непросто.
«Зимний турнир непростой: на снегу не всегда побеждает техника и мастерство, здесь необходимы бойцовские качества, выносливость», — поделился тренер и игрок команды «Союз» Денис Хонякин.
Участие в турнире приняли десять команд. Отметим, что все участники ранее были знакомы. Благодаря активной работе Федерации футбола города Сургута, футболисты встречаются практически каждые выходные.
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