Чемпионат по футболу на снегу прошел в Сургуте

Победителем в этом сезоне стала команда «Союз-Сибпромстрой», серебро получила команда ЗСК, на третьем месте расположилась команда Газмяс Минерал Ойл. В финале играли: «Союз-Сибпромстрой» — ЗСК, счет 4:1.

Как сообщает ugra-news, Союз не просто стал победителем, а защитил свой чемпионский титул. Однако, выиграть из-за погодных условий было непросто.

«Зимний турнир непростой: на снегу не всегда побеждает техника и мастерство, здесь необходимы бойцовские качества, выносливость», — поделился тренер и игрок команды «Союз» Денис Хонякин.

Участие в турнире приняли десять команд. Отметим, что все участники ранее были знакомы. Благодаря активной работе Федерации футбола города Сургута, футболисты встречаются практически каждые выходные.