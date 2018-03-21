Около 160 юных пловцов из ЦФО соревновались в Орле

В Орле прошёл открытый фестиваль плавания «Наши надежды». В этом году соревнования прошли в одиннадцатый раз на базе спортивно-оздоровительного комплекса «Северная лагуна» МБОУ-СОШ № 45 им. Д. И. Блынского города Орла.

Участниками турнира стали 160 юных спортсменов из Орловской, Курской и Брянской областей. Школьники боролись в двух возрастных группах по следующим дисциплинам: вольный стиль, брасс, на спине, баттерфляй, комплексное плавание.

Победители и призёры соревнований в каждом виде программы и каждой возрастной группе получили ценные призы, грамоты и медали, сообщили в пресс-службе областного совета.

За достижение высоких показателей и успехов в трудовой деятельности, большой вклад в развитие физической культуры в Орловской области инструкторам по физической культуре МБОУ СОШ №45 Наталье Мерцаловой и Елене Труфановой были вручены Благодарности Орловского областного Совета народных депутатов.