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Президент тульского «Арсенала» предложил вернуть старый формат Кубка России
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Президент тульского «Арсенала» предложил вернуть старый формат Кубка России 

Soccer News 7 часов назад
Фото: Soccer News
Президент тульского «Арсенала» Гурам Аджоев считает, что формат Кубка России должен быть изменен.
По мнению руководителя клуба, следует вернуться к системе двухматчевыех противостояний, так как это поможет повысить престиж турнира. Такой формат Кубка России действовал до сезона-2007/08.
"Мое мнение состоит в том, что в первую очередь чтобы поднять престиж турнира надо еще раз хорошо подумать над форматом Кубка России. Возможно, делать в кубке две игры вместо одной. В советское время так играли, и все болельщики этого ждали — сначала дома, а потом в гостях. Кубок нужно ценить. Необходимо, чтобы все клубы выходили не вторыми или третьими составами, а основой, и доказывали, что это престижно.
Где найти дополнительные дни для вторых матчей в Кубке России? Думаю, это решаемый вопрос. Возьмите Лигу чемпионов, Лигу Европы, европейские чемпионаты. Клубы проводят по два матча в неделю, каждый третий день игра. Почему у нас не так?.
Возможности найти реально, главное, чтобы было желание и соответствующая воля. И обратите внимание, такой календарь будет постоянно держать команды в игровом тонусе", — отметил он.
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